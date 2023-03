Daniele Dal Moro squalificato, Signorini a Oriana: “Non hai reagito come chi subisce uno scherzo” Nella puntata del GF Vip del 20 marzo, Alfonso Signorini commenta le dichiarazioni di Oriana Marzoli che aveva tentato di difendere Daniele Dal Moro dopo la squalifica: “La tua reazione non era quella di chi subisce uno scherzo”. L’ex gieffino commenta con un tweet.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In apertura della puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini è tornato per un momento sulla squalifica di Daniele Dal Moro, allontanato dalla Casa dopo un momento poco piacevole con Oriana Marzoli. Quello che doveva essere uno scherzo si è trasformato in un gesto sul quale la produzione del reality, considerate anche le nuove regole previste, non è potuta passare sopra. “Il gioco con Oriana era degenerato. Per queste ragioni, secondo le nuove direttive che abbiamo tutti abbracciato, ci siamo visti costretti a squalificarlo”, è stato il commento di Signorini.

Oriana Marzoli difende Daniele Dal Moro: “Era uno scherzo”

Oriana Marzoli, presa la parola, ne ha approfittato per difendere Daniele: “Sono certa la 100% che non era sua intenzione avere questo atteggiamento. Era solo uno scherzo”. Ma il tentativo di Oriana non è piaciuto al conduttore che ha ribadito la sua posizione e quella del Grande Fratello:

La tua reazione non è stata quella di una persona che stava scherzando perché quando Daniele si è fatto insistente, quando ti ha preso, hai detto “Lasciami, non mi piace, mi fai male”. Quelle immagini hanno preoccupato, erano delle brutte immagini. Ciascino di noi lo conosce e sa che Daniele non è una persona violenta. Ma quelle immagini erano bruttissime. Sei andata anche a dirlo agli altri e quando lo hai raccontato hai detto che non ti era piaciuto. Le parole hanno un peso. Adesso non voglio dire che sia colpa tua ma la tua reazione non è stata quella di una persona che ha subito uno scherzo.

Oriana Marzoli: “Così ci rimango malissimo”

Oriana, compreso il senso del discorso di Signorini, ha temuto che le stessero attribuendo la colpa della squalifica di Daniele. “Se mi dici che è stato squalificato perché ho detto questa cosa rimango malissimo”, ha infatti risposto al presentatore. Alfonso ha dato la parola a Edoardo Tavassi, chiedendogli di raccontare cosa gli avesse detto Oriana dopo quel momento. “Mi aveva detto che non le era piaciuto quello scherzo”, ha confermato Tavassi. “Sottolineavo il fatto che non sapesse scherzare”, si è difesa al venezuelana. Signorini ha troncato così l’argomento: “La squalifica è già piombata sul capo di Daniele, lui forse ha capito ma sappiate che ogni vostra reazione viene considerata importante”.

Daniele Dal Moro in un tweet: "Sfonderei la porta rossa"

Daniele Dal Moro, terminato il blocco che lo riguarda, ha commentato l'accaduto con un tweet: "La mia voglia sfondare quella ca**o di porta rossa e piombare in casa". Alla frase ha fatto seguire l'hashtag #Oriele, a dimostrazione del fatto che il tweet pubblicato era a sostegno di Oriana.