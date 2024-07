video suggerito

Edoardo Donnamaria si è fidanzato, le foto con Martina Di Pietro alle nozze di Ciavarro e Incorvaia Edoardo Donnamaria è arrivato al matrimonio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia in compagnia della sua ragazza: Martina Di Pietro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria ha tronato a ricoprire il ruolo che già gli apparteneva prima dell'ingresso nella casa più spiata d'Italia, nel cast di Forum, la nota trasmissione di Rete 4, ma dedicandosi nel contempo alla sua prima passione: la musica. Intanto, però, ha trovato anche l'amore, come dimostrano le foto pubblicate durante il matrimonio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, dove appare mano nella mano con Martina Di Pietro, che figura anche lei tra gli uditori del programma condotto da Barbara Palombelli.

Le prime foto con la fidanzata

Donnamaria, quindi, pubblica per la prima volta alcuni scatti insieme alla sua nuova fidanzata, Martina, in cui appaiono felici e e complici, pronti per festeggiare gli sposi. In un selfie fatto in ascensore, l'ex gieffino appare sorridente, mentre la sua ragazza lo abbraccia. In un video, tra i tanti che sono stati pubblicati nel corso della serata, i due si tengono per mano. Dopo la storia tormentata con Antonella Fiordelisi, consumatasi tra le mura della casa più spiata d'Italia e conclusasi poco dopo, è la prima volta che appare in compagnia di una nuova fiamma, sebbene non è da escludere che nel frattempo ci siano state altre frequentazioni. Intanto, anche sui social, non sono stati pubblicati scatti, prima di quelli relativi al matrimonio che raccontassero di questo nuovo amore.

Chi è Martina Di Pietro

Come anticipato, anche Martina Di Pietro fa parte del cast di Forum e nella trasmissione di Rete 4 svolge il ruolo di uditrice, ovvero coloro che, avendo competenze legali, assistono alla causa che si svolge in puntata. Sul suo conto, però, non si hanno molte informazioni. Si può presumere che, lavorando insieme, i due si siano conosciuti negli studi Mediaset e tra loro sia nato qualcosa che giorno dopo giorno è diventato sempre più importante.