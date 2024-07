video suggerito

Davide Bonolis è fidanzato con Martina, arriva il commento di papà Paolo Davide Bonolis sta trascorrendo le vacanze estive con Martina. Su Instagram le romantiche foto a Formentera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Davide Bonolis, figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, è felicemente fidanzato con una ragazza estranea al mondo dello spettacolo di nome Martina. In questi giorni, sta trascorrendo le vacanze estive con lei. Sui social, le foto romantiche al tramonto e il padre Paolo Bonolis dà la sua benedizione.

Davide Bonolis e la storia d'amore con Martina

Da quando è fidanzato con Martina, Davide Bonolis ha pubblicato su Instagram alcuni post dedicati a lei. A settembre del 2023 ha condiviso con i suoi follower, le prime foto in compagnia della fidanzata. Lo scorso marzo, poi, le ha fatto pubblicamente gli auguri per il suo compleanno: "Buon compleanno amore mio, il primo compleanno che passo al tuo fianco, ti amo ogni giorno di più". Poi, sono stati insieme a Parigi: "Con te tutto è più bello", ha assicurato Martina. In queste ore, le foto al tramonto a Formentera. Davide Bonolis ha commentato: "Il nostro posto del cuore per sempre". Paolo Bonolis, alla vista di tanto romanticismo, è intervenuto nei commenti.

Il commento di Paolo Bonolis alle foto romantiche di Davide e Martina

Il commento di Paolo Bonolis alle foto del figlio Davide con la fidanzata Martina

Paolo Bonolis ha commentato le foto romantiche pubblicate da Davide Bonolis. Negli scatti i due giovani si abbracciano teneramente al tramonto di Formentera. Il conduttore ha dato la sua benedizione: "Però che coppia", ha commentato. Le sue parole sono state accolte con entusiasmo dai diretti interessati che hanno replicato con un cuoricino. Davide Bonolis ha compiuto vent'anni il mese scorso e coltiva la carriera di calciatore supportato dal padre, suo primo tifoso. Qualche settimana fa, precisamente il 14 giugno, Davide era alla festa di compleanno di Paolo Bonolis, che ha compiuto sessantatré anni. Con loro anche Sonia Bruganelli. Nonostante il matrimonio sia finito, restano una famiglia molto unita.