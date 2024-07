video suggerito

Angelo Madonia compie 40 anni, le foto dei festeggiamenti con Sonia Bruganelli Angelo Madonia e Sonia Bruganelli festeggiano insieme i 40 anni del ballerino. A largo di Palermo, i due trascorrono una giornata in barca, tra sguardi, abbracci, giochi ormai sono una coppia consolidata.

A cura di Ilaria Costabile

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, ormai, non hanno più ritrosie nel mostrarsi insieme, come una vera coppia. I due sono stati beccati dal settimanale Chi nelle acque palermitane, insieme ad alcuni amici. Tenerezze, giochi d'acqua e tanta complicità, sono i segnali di un rapporto che pian piano sta crescendo, come d'altra parte ha detto anche lui in una recente intervista: "Stiamo vivendo qualcosa di molto bello" ha rivelato.

I 40 anni di Angelo Madonia con Sonia Bruganelli

Dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza a Formenteracon l'ex marito, Paolo Bonolis, e anche i loro figli, Sonia Bruganelli adesso si gode qualche giorno di relax insieme ad Angelo Madonia, per festeggiare i suoi 40 anni. Un compleanno speciale, festeggiato con le persone a cui tiene di più e che ha piacere di avere al suo fianco. Tra un brindisi e l'altro, i due si scambiano abbracci, qualche occhiata complice, scherzano con la doccetta della barca sulla quale stanno festeggiando, poi si rilassano prendendo un po' di sole. Si vede come i due stiano bene insieme, abbiano trovato un equilibrio, dopo qualche tempo trascorso senza dare troppo nell'occhio, sebbene non fossero mancati gli obiettivi dei fotografi a inseguirli. Dieci anni di differenza, eppure non sembra che questa distanza anagrafica incida sulla loro frequentazione, anzi, sono sempre più complici.

Insieme a Ballando con le stelle, ma non in coppia

Il prossimo settembre i due si troveranno ad affrontare una nuova sfida. Lui, da ballerino, sarà nuovamente maestro di Ballando con le stelle, mentre lei di diletterà nel ruolo di allieva, sebbene non ballino in coppia. La scelta è stata quella di vivere l'esperienza separatamente, seppur condividendo il palcoscenico sui cui gli toccherà esibirsi. In più occasioni, lei era stata invitata alla corte di Milly Carlucci, ma solo adesso, dopo un anno di cambiamenti anche piuttosto intensi, ha deciso di prendere parte allo show di Rai1, decidendo di mettersi alla prova e testando le sue capacità. Non resta che scoprire come vivranno questa esperienza.