Sonia Bruganelli nel cast di Ballando con le stelle, l’annuncio e la reazione del compagno Angelo Madonia

A cura di Gaia Martino

Sonia Bruganelli molla Mediaset e vola in Rai: nella prossima stagione televisiva l'ormai ex opinionista di Grande Fratello e Isola dei Famosi sarà nel cast di Ballando Con Le Stelle. Gareggerà contro gli altri personaggi noti dello spettacolo scelti per la nuova edizione del programma di Milly Carlucci e anche contro il suo nuovo compagno, Angelo Madonia, uno dei ballerini professionisti dello show. Con un video su Instagram ha annunciato la sua presenza.

Il video annuncio di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli è entrata a far parte del cast della nuova edizione di Ballando Con Le Stelle. Sul profilo Instagram del programma è stato pubblicato pochi minuti fa il video annuncio: "Sole, mare, bibite ghiacciate, tutto meraviglioso, ma sta per finire. Perché da settembre sarò anche io a Ballando con le stelle. Intanto mi idrato, ciao Milly", le parole mentre sorseggia un drink a bordo di una barca in mezzo al mare.

Sarà un'edizione "emozionante" ha scritto Carolyn Smith tra i commenti e tra questi è spuntato anche quello di Angelo Madonia, ballerino professionista dello show e attuale compagno della Bruganelli. "Allora è vero! Ci sei pure tu?", ha scherzato. Si incontreranno nello show ma non balleranno insieme: il settimanale Chi, nel numero di ieri, ha spiegato che hanno deciso di vivere l'esperienza separatamente, seppur condividendo il palcoscenico.

Il cast di Ballando con le stelle: da Pellegrini a Bianca Guaccero, tutti i nomi annunciati

Oltre Sonia Bruganelli, nel cast della nuova edizione di Ballando con le stelle ci sarà anche Luca Barbareschi, attore, regista e produttore televisivo, poi la conduttrice Bianca Guaccero, Federica Pellerini, il giornalista e conduttore televisivo Alan Friedman, il gruppo di cantanti e musicisti I Cugini di Campagna, il conduttore televisivo e scrittore Massimiliano Ossini, la cantante Nina Zilli, l'amato volto televisivo Francesco Paolantoni, la showgirl Federica Nargi. Confermata la giuria delle precedenti edizioni, ai telespettatori non resta che attendere il ritorno in onda di Ballando con le stelle.