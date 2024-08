video suggerito

Sonia Bruganelli si prepara a Ballando con le Stelle: “Non so se finisco la prima puntata” Sonia Bruganelli sarà concorrente a Ballando con le Stelle il prossimo autunno. Tra le storie scherza sulla preparazione atletica per il programma, in cui troverà anche il suo attuale compagno Angelo Madonia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle ci sarà anche Sonia Bruganelli. Dal prossimo autunno anche lei si cimenterà come aspirante ballerina nel programma di Milly Carlucci, che prenderà il via il 28 settembre. Bruganelli, che negli ultimi anni abbiamo visto sempre più al centro del dibattito televisivo per la sua partecipazione in qualità di opinionista in reality come Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi, si mette in gioco per la prima volta con un ruolo da concorrente, sebbene in un contesto come quello di Ballando con le Stelle che non fa della competitività il suo elemento narrativo principale.

Nelle scorse ore è stata proprio lei a parlare della sua partecipazione a Ballando con le Stelle in una storia pubblicata su Instagram in cui, inquadrandosi allo specchio con espressione spossata ha scritto: "Io mi preparo ma non credo ce la farò ad arrivare alla fine… della prima puntata", accompagnando il tutto con un sorriso.

La storia tra Bruganelli e Madonia

Chiave della partecipazione di Sonia Bruganelli al programma sarà, naturalmente, l'intreccio con Angelo Madonia, da anni nel cast di Ballando con le Stelle in qualità di insegnante e attuale compagno di Bruganelli. Nello specifico Madonia non sarà in coppia con Bruganelli nel programma e questo, con buona probabilità, creerà delle dinamiche e delle ragioni di dibattito settimanale nel programma. Se nella scorsa edizione per la prima volta una coppia di concorrenti aveva preso parte alla trasmissione, con Simona Ventura e Giovanni Terzi come concorrenti, quest'anno ai prosegue con una variabile, quella della coppia formata da insegnante e concorrente, che tuttavia non ballano insieme. Insomma, Ballando con le Stelle è sempre più un programma in cui il ballo è un espediente per raccontare storie.

Leggi anche Le Iene si spostano alla domenica, la prima puntata sfida il debutto sul Nove di Amadeus

Madonia e Bruganelli insieme.

Il cast di Ballando con le stelle: da Pellegrini a Bianca Guaccero, tutti i nomi annunciati

Oltre Sonia Bruganelli, nel cast della nuova edizione di Ballando con le stelle ci sarà anche Luca Barbareschi, attore, regista e produttore televisivo, poi la conduttrice Bianca Guaccero, Federica Pellerini, il giornalista e conduttore televisivo Alan Friedman, il gruppo di cantanti e musicisti I Cugini di Campagna, il conduttore televisivo e scrittore Massimiliano Ossini, la cantante Nina Zilli, l'amato volto televisivo Francesco Paolantoni, la showgirl Federica Nargi. Confermata la giuria delle precedenti edizioni, ai telespettatori non resta che attendere il ritorno in onda di Ballando con le stelle.