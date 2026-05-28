Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani sposi, la cerimonia con rito civile a Roma prima dei festeggiamenti

Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati dopo 6 anni d’amore. Il matrimonio con rito civile si è svolto lo scorso 27 maggio nella Chiesa Santa Maria in Tempulo a Roma davanti a pochi invitati, tra parenti e amici stretti,

Stephen El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati. L'ex calciatore della Roma e l'influencer sono diventati ufficialmente marito e moglie con rito civile, che si è svolto mercoledì 27 maggio in Comune nella Capitale. Sui canali social della Roma sono stati diffusi i primi scatti che raccontano il momento del sì, in attesa dei grandi festeggiamenti.

El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati mercoledì 27 maggio nella Chiesa Santa Maria in Tempulo, che si trova a pochi passi dal Colosseo e dal Circo Massimo. Una unione con rito civile in cui gli sposi hanno avuto come testimoni i rispettivi fratelli, Manuel El Sharaawy e Lamberto Pagani. Tra i presenti alcuni degli amici più cari e i parenti più stretti. Per il grande giorno, la sposa ha scelto un completo con blazer e gonna bianca mentre il calciatore un completo di colore grigio. Stando alle informazioni finora diffuse, a giugno si terrà il rito religioso e i festeggiamenti in grande stile.

El Shaarawy e Pagani sono una coppia da circa 6 anni: nel dicembre del 2020 sui social sono circolate le prime notizie sulla loro relazione, ma entrambi decisero di mantenere una certa riservatezza per il primo periodo. Nel 2023 la storia d'amore fu resa pubblica sui social e da allora è vissuta alla luce del sole, tra romantiche dediche e il racconto della loro vita di coppia.

Durante una cena a lume di candela in un romantico ristorante, nell'ottobre 2025, El Shaarawy ha chiesto alla fidanzata di sposarlo. Lei è scoppiata in lacrime per la sorpresa ed emozionata ha detto sì. Insieme hanno scattato un selfie con l'anello in primo piano: "Sì all'amore della mia vita" ha scritto l'influencer nel post di coppia su Instagram, che ha ricevuto migliaia di like e commenti.