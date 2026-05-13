Micaela Ramazzotti ha sposato Claudio Pallitto, l’attrice in lacrime: “Tra soli e tempeste mi hai portato fin qui”

Micaela Ramazzotti ha sposato Claudio Pallitto. L’attrice e il personal trainer sono diventati marito e moglie giurandosi amore eterno davanti a Francesca Fagnani. Tra gli invitati anche Laura Chiatti, Francesca Barra e Claudio Santamaria. Le foto del matrimonio.

Micaela Ramazzotti ha sposato Claudio Pallitto. La cerimonia nuziale che ha reso marito e moglie il personal trainer e l'attrice si è tenuta in Umbria ed è stata officiata da Francesca Fagnani. E proprio nella tramissione Belve, Ramazzotti aveva chiarito: "Claudio è l'amore della mia vita".

Il matrimonio di Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto è stato decisamente emozionante. La sposa ha indossato un abito bianco in pizzo con uno strascico principesco. "La felicità spaventa più della follia": il motto degli sposi, impresso anche sulle partecipazioni. L'attrice si è commossa mentre diceva al suo sposo: "Tra soli e tempeste mi hai portato fino a qui". Poi, gli ha chiesto di voltarsi verso di lei per dargli un abbraccio. E lo ha stretto a se sciogliendosi in lacrime. Sotto a una pioggia di petali di fiori, i due sono stati proclamati marito e moglie da Francesca Fagnani. Alla cerimonia erano presenti i familiari e gli amici più cari. Alcuni scatti sono trapelati grazie ai profili social degli invitati.

Francesca Fagnani ha officiato la cerimonia

Francesca Fagnani ha officiato il matrimonio di Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto

Francesca Fagnani ha officiato la cerimonia. Per l'occasione, la giornalista ha scelto una fantasia di papaveri rossi su sfondo bianco. Nelle scorse settimane, aveva invitato l'attrice a Belve e, in studio, Micaela Ramazzotti aveva parlato anche dell'amore che la lega a Claudio Pallitto: “Mi sono innamorata di Claudio perché è un uomo molto intelligente e profondo. Lui è l’amore della mia vita, l’unico”. Così, la quarantasettenne ha ritrovato la serenità dopo il matrimonio finito con Paolo Virzì.

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Gli invitati da Laura Chiatti a Francesca Barra

Laura Chiatti invitata al matrimonio di Micaela Ramazzotti

Al matrimonio di Micaela Ramazzotti e Claudio Pallitto non sono mancati i volti noti. Tra coloro che hanno preso parte alla cerimonia anche Laura Chiatti che ha ringraziato gli sposi: "Che bella favola che ci avete regalato". Presente anche Francesca Barra che ha confidato di non essersi solo divertita, ma di avere anche pianto tanto alla vista di un amore così forte. Con lei il marito, l'attore Claudio Santamaria, che ha dedicato agli sposi Un amore felice della poetessa Wislawa Szymborska: