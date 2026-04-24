Nathaly Caldonazzo sposa Filippo Maria Bruni dopo due anni d’amore: la cerimonia blindata a Bari

Nathaly Caldonazzo si è sposata con Filippo Maria Bruni, suo compagno da due anni, nella basilica di San Nicola a Bari. La cerimonia, blindata, è proseguita poi in una masseria.

Nathaly Caldonazzo si è sposata con Filippo Maria Bruni nella giornata di venerdì 24 aprile a Bari nella basilica di San Nicola. La cerimonia, del tutto blindata, perché concessa un'esclusiva ad alcuni programmi tv e settimanali, vedeva la presenza di qualche volto noto dello spettacolo, ma anche della politica.

Il matrimonio di Nathaly Caldonazzo

La showgirl indossava un abito color crema di pizzo a maniche lunghe e accollato, mentre lo sposo 54enne portava al guinzaglio anche il loro cane, presente nel giorno delle nozze. Ad accompagnare l'ex ballerina del Bagaglino sull'altare della chiesa di San Nicola, la figlia Mia e anche sua madre. Una volta conclusa la cerimonia in chiesa, dove non erano state concesse foto o video agli sposi, un brindisi per festeggiare, poi il ricevimento si è sposato alla Masseria Cariello Nuovo, in una località tra Casamassima e Noicattaro.

La storia tra Nathaly Caldonazzo e Filippo Maria Bruni

La showgirl e il responsabile dell'Accademia Cittadella Nicolaiana si sono conosciuti grazie a Patrizia, sorella di Nathaly Caldonazzo. Durante una cena, infatti, tra i due c'è stato un lento avvicinamento. Lui, uomo di cultura è totalmente lontano dal mondo dello spettacolo e anche dai social. A parlare della loro relazione, infatti, era stata proprio Caldonazzo, ospite in alcuni programmi televisivi o nel corso di qualche intervista, dove ha anche deciso di raccontare chi fosse il suo nuovo compagno. Lo scorso ottobre, infatti, aveva rivelato:

Io non ero pronta ad avere una relazione, non mi interessava. Ho fatto di tutto per mandarlo via, sono stata una persona insopportabile, orrenda. Invece lui è rimasto lì, dicendomi: ‘Forse non hai capito, io e te staremo insieme per sempre'. Piano piano mi ha convinta. È bello quando una persona rimane, adesso è così facile andarsene

Il matrimonio, inizialmente, era previsto a Roma, ma poi è stata la showgirl a decidere di cambiare la location, perché innamoratasi delle bellezza di Bari, soprattutto della parte vecchia della città.