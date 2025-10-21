Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta genitori bis, l’annuncio sui social: “Presto saremo in quattro”

Una nuova gioia per Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta, che hanno annunciato di essere in attesa del loro secondo figlio. L’ex calciatore della Roma, oggi in forza all’Udinese, e la sua futura moglie hanno condiviso la notizia sui social con un post che trasmette la loro emozione: "Presto saremo in quattro".

Su Instagram, la coppia ha pubblicato quattro fotografie in bianco e nero realizzate durante un set fotografico di famiglia. Nelle immagini, l’atmosfera è intima e tenera: Scaperrotta accarezza il pancione con un sorriso radioso, mentre accanto a lei il piccolo Tommaso – il loro primo figlio, nato quattro anni fa – si avvicina per dare un bacio al fratellino in arrivo. A rendere ancora più chiaro il messaggio è uno scatto simbolico: un completino azzurro, accanto a un coniglietto bianco, che lascia intuire che il nuovo arrivato sarà un maschietto. Nella didascalia, un messaggio sintetico ma pieno di significato: "Presto saremo in quattro e l’amore sarà ancora più grande".

Zaniolo e Scaperrotta, legati sentimentalmente dal 2019, hanno attraversato negli anni momenti di alti e bassi, ma oggi appaiono più uniti che mai. Dopo la nascita di Tommaso, avvenuta nel 2021, la coppia aveva preferito mantenere un profilo più riservato, lontano dalle cronache di gossip. Negli ultimi mesi, inoltre, il calciatore ha ritrovato la sua stabilità anche sul piano professionale con il suo approdo all’Udinese, dopo un periodo complesso tra infortuni e cambi di maglia. Accanto a lui, la sua compagna è sempre rimasta una presenza costante, attenta e discreta, costruendo una dimensione familiare solida e serena per il loro primogenito. Ora, con l’arrivo del secondo bambino, la loro casa si prepara ad accogliere nuova vita, nuovi sorrisi e – come hanno scritto sui social – un amore “ancora più grande”.