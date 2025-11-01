Aurora Betti mamma bis, è nata la piccola Zoe: gli scatti sui social e la dedica al compagno Carmine Tano

Aurora Betti è diventata mamma per la seconda volta: è nata la piccola Zoe, avuta con il compagno Carmine Tano. L’ex concorrente di Temptation Island era già mamma di Diego, nato nel 2017 dalla relazione con il calciatore Simone Aresti.

Aurora Betti ha annunciato la nascita della sua seconda figlia, Zoe, avuta con il compagno Carmine Tano. L’ex protagonista di Temptation Island, già mamma di Diego, nato nel 2017 dalla relazione con il calciatore Simone Aresti, ha condiviso sui social tutta la gioia di questo momento con una dedica alla sua dolce metà: "Le dirò delle tue braccia forti, a cui mi sono aggrappata per spingere e urlare".

L'annuncio della nascita di Zoe

Nelle storie pubblicate su Instagram, l’influencer ha mostrato alcuni scatti teneri che ritraggono il compagno mentre tiene in braccio la neonata, accompagnandoli con parole piene d’amore: "Tra qualche anno le racconterò di quando hai sognato una nostra bimba, dell’emozione della notte in cui abbiamo iniziato a provarci e poi di quella sera in cui abbiamo capito di esserci riusciti". E ancora: "Le dirò delle tue braccia forti, a cui mi sono aggrappata per spingere e urlare. Sono grata alla vita per avermi dato te, che sei per Diego, per Zoe e per me un riferimento puro e stracolmo di amore".

Il racconto a Fanpage della sua storia d'amore

Un messaggio che racconta non solo la nascita di una figlia, ma anche la solidità di un amore che per Aurora è arrivato in modo naturale e inaspettato. In una recente intervista a Fanpage.it, l’influencer aveva spiegato che la storia con Carmine era nata da poco ma in modo profondo: aveva raccontato che si frequentano ufficialmente da settembre, anche se lui l’aveva cercata sui social già anni fa. Aveva aggiunto che Carmine è una persona molto diversa da quelle con cui aveva avuto relazioni in passato, un uomo semplice, lontano dai riflettori e dal mondo del calcio, e come lei abruzzese. Un legame che le ha regalato, diceva, una serenità che forse non aveva mai provato prima. Oggi quella serenità si è trasformata in famiglia, con l’arrivo della piccola Zoe che completa il quadro di una nuova felicità condivisa.