Raffaella Fico mamma bis, svelato il sesso del bebè con Armando Izzo: le immagini del gender reveal

Il video del gender reveal di Raffaella Fico e del compagno Armando Izzo, pubblicato sui social dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Quale sarà il sesso del nascituro e la reazione dei presenti alla lieta notizia.

Dopo aver annunciato di essere in attesa del suo secondo figlio con il compagno Armando Izzo, Raffaella Fico continua a essere al centro delle pagine di cronaca rosa. L'esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato un video che ritrae la showgirl durante il suo gender reveal, presumibilmente inviatole da qualcuno degli invitati. Ecco quale sarà il sesso.

Il sesso del secondo figlio di Raffaella Fico

Nel filmato, che è stato pubblicato da Deianira Marzano ma è stato presto ripreso da altre testate, si vede Raffaella Fico in compagnia del suo compagno Armando Izzo mentre, in uno dei classici rituali da gender reveal, aspettano che i fumogeni rivelino – attraverso il colore – il sesso del nascituro. Nel suo caso, sarà un maschietto: una notizia che avrà sicuramente fatto felice la showgirl, già mamma di Pia, nata dalla storia con Mario Balotelli. Le immagini testimoniano un forte momento di commozione della coppia, che subito dopo aver scoperto il sesso è stata accolta in un abbraccio collettivo da tutti i familiari lì presenti. Ancora nessuna novità, invece, sul nome.

La storia d'amore con Izzo: il racconto a Verissimo

Ospite a Verissimo solo qualche giorno fa, Raffaella Fico aveva raccontato la storia d'amore con il compagno e futuro papà Armando Izzo: è un calciatore del Monza ed è già padre di una bambina. "Non pensavo che sarebbe arrivato un altro calciatore, siamo due anime simili, con gli stessi valori. Ci siamo ritrovati nella nostra semplicità", ha raccontato la showgirl, riferendosi alla sua storia precedente con Mario Balotelli. I due sono usciti allo scoperto lo scorso ottobre, dopo alcuni indizi social comparsi nelle settimane prima. Quanto al rapporto con Mario Balotelli, ha detto: "Non abbiamo difficoltà, abbiamo un rapporto genitoriale. Lui sente direttamente Pia, ogni volta che ha voglia".