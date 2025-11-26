La madre di Izzo, compagno di Raffaella Fico: “L’ex moglie l’ha lasciato solo e mi ha escluso dalla sua vita”

Con la decisione di Raffaella Fico e Armando Izzo di rendere pubblica la loro storia d’amore, su TikTok è emersa una vera e propria faida familiare, in cui la madre del calciatore del Monza si scaglia contro Titta Angellotti, ex moglie dello sportivo e madre delle sue figlie.

Esiste una doppia chiave di lettura della storia d’amore, ufficializzata a Verissimo, tra Raffaella Fico e Armando Izzo. Da una parte quella patinata, con la gravidanza annunciata in tv; dall’altra, più sotterranea ma meglio raccontata sui social, che mostra il calciatore del Monza affrontare una situazione familiare particolarmente complessa.

È su TikTok che si è scatenata una vera e propria faida, composta da elementi che ogni giorno aumentano di numero. Izzo, quando la notizia della gravidanza dell’ex compagna di Mario Balotelli è diventata di dominio pubblico, è stato pesantemente criticato sui social da chi lo riteneva ancora sentimentalmente legato a Titta Angellotti, la moglie napoletana con cui è sposato fin da ragazzo e madre delle sue due figlie.

Gli attacchi subiti da Armando Izzo, in attesa di un figlio da Raffaella Fico

Le critiche sono aumentate quando una delle figlie del calciatore ha pubblicato sul suo profilo un video in cui lasciava trasparire la delusione legata alla svolta imboccata dalla vita sentimentale del padre. Tra i commenti sotto il video c’era anche quello della nonna della ragazzina, madre di Angellotti, che confermava la versione della nipote e le prometteva sostegno. Gli attacchi social hanno finito per coinvolgere anche la madre di Izzo, Giovanna, accusata di aver esibito troppo il legame con la nuova compagna del figlio e la sua gravidanza, senza tutelare il dolore delle nipoti o rispettare quello dell’ex nuora.

La versione dei fatti di Giovanna, madre di Armando Izzo

A replicare agli attacchi, che ha definito strumentali e parziali perché basati su una sola versione dei fatti, è stata Giovanna. Con un video pubblicato sul suo account, la donna ha difeso il figlio, la sua decisione di uscire allo scoperto con la nuova compagna e, soprattutto, la scelta di mostrare affetto verso Raffaella, sia quotidianamente sui social, sia durante la festa per il gender reveal del bambino che la Fico aspetta.

“Chi mi conosce, sa quello che ho passato”, ha dichiarato nel filmato, “Mi è stato impedito di fare la madre e la nonna. Mi è stato vietato partecipare a feste, battesimi, comunioni e compleanni. Mio figlio lo ha permesso perché troppo innamorato. E non vi elenco tutto quello che lui stesso ha vissuto. Se la moglie lo avesse amato, non lo avrebbe lasciato da solo a Milano per 4 anni. È sempre stato un bravo papà. Ama le sue figlie e continuerà ad amarle”.

Una versione che sposta sulla ex moglie le presunte responsabilità della rottura e prova a spiegare i motivi che hanno portato la donna ad accogliere con benevolenza l’arrivo di Raffaella nella vita di Izzo. Per il momento, l’ex moglie non ha replicato alle accuse.