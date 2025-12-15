Le prime parole di Raffaella Fico dopo la perdita del bambino: “Quanto ti ho desiderato, sarai nei nostri cuori”

Raffaella Fico ha rotto il silenzio dopo l'annuncio di aver perso il bambino che aspettava da Armando Izzo. A darne notizia era stato il calciatore questa mattina, 15 dicembre, con un messaggio sui social.

"Quanto ti ho desiderato, sarai per sempre nei nostri cuori, il nostro piccolo leoncino vola in alto", ha scritto Fico tra le sue stories Instagram, accompagnando il messaggio con l‘immagine di un angelo, che è diventata anche l'icona del suo profilo. La triste notizia è arrivata poco dopo che la coppia aveva svelato pubblicamente il sesso del bambino, un maschietto, e reso pubblica la gravidanza.

Al momento Raffaella Fico e Armando Izzo chiedono privacy e rispetto per il momento di profondo dolore che stanno attraversando. "Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori", ha scritto il calciatore.

L'annuncio della gravidanza era arrivato a Verissimo lo scorso novembre in maniera del tutto inaspettata. A Silvia Toffanin, la showgirl aveva raccontato di essere in dolce attesa per la seconda volta, dopo la nascita di Pia (avuta con l'ex Mario Balotelli) nel 2012. "Mia figlia ha fatto i salti di gioia, ha sempre voluto un fratellino o una sorellina", aveva raccontato a proposito di come la primogenita ha reagito alla notizia. Qualche giorno più tardi il gender reveal, che annunciava l'arrivo di un maschietto per la neo coppia.