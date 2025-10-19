Gossip
video suggerito
video suggerito

Raffaella Fico bacia Armando Izzo, la foto che ufficializza la frequentazione con il calciatore del Monza

Raffaella Fico e Armando Izzo sono ufficialmente una coppia. Dopo alcuni indizi social, la showgirl ha pubblicato su Instagram una foto in cui bacia il calciatore del Monza, rendendo pubblica la loro frequentazione.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Elisabetta Murina
103 CONDIVISIONI
Immagine

Raffaella Fico e Armando Izzo sono ufficialmente una coppia. Dopo alcuni indizi social comparsi nelle scorse settimane, la showgirl ha pubblicato su Instagram uno scatto mentre bacia il calciatore del Monza. I due, quindi, non si nascondono più ma hanno scelto di rendere pubblica la loro frequentazione.

Negli ultimi anni, dopo la separazione da Mario Balotelli, padre di sua figlia Pia, Raffaella Fico aveva mantenuto una certa riservatezza sulla sua vita privata, preferendo tenersi alla larga il più possibile dai gossip. Solo di recente, un gesto social aveva destato qualche sospetto riguardo una possibile nuova frequentazione: la showgirl ha cancellato tutti i post dal suo profilo Instagram e rimosso tutti i followers, tranne tre. Oltre alla figlia, il calciatore Armando Izzo. A distanza di qualche giorno, è arrivata l'ufficialità sulla nuova relazione.

Il bacio tra Raffaella Fico e Armando Izzo (foto IG)
Il bacio tra Raffaella Fico e Armando Izzo (foto IG)

Tra le sue stories Instagram, Raffaella Fico ha pubblicato alcuni scatti che la ritraggono sugli spalti dello stadio del Frosinone a fare il tifo per Izzo, giocatore del Monza, squadra avversaria nella partita dello scorso 18 ottobre. Negli scatti condivisi, poi, anche il primo bacio tra i due che ufficializza la frequentazione: Raffaella Fico e Armando Izzo sono una coppia. 

Leggi anche
È amore tra Raffaella Fico e Armando Izzo, calciatore del Monza: l’espediente Instagram che ha svelato il loro rapporto

Così come Fico, anche Izzo ha sempre cercato di mantenersi il più possibile lontano dai gossip per quanto riguarda la sua sfera privata. Il calciatore è stato sposato con Concetta, donna lontana dal mondo dello spettacolo e dello sport, che ha conosciuto quando erano entrambi adolescenti: lui aveva 16 anni e lei appena 14. A legarli una lunga storia d'amore, che nel 2017 li rese ufficialmente marito e moglie con le nozze. Fino allo scorso marzo i due erano ancora pubblicamente una coppia, tanto che il calciatore la ringraziò per il suo sostegno e per essergli stata accanto in occasione dell'assoluzione dalle accuse di mafia e frode sportiva.

Gossip
103 CONDIVISIONI
Immagine
Ballando
con le stelle
Nessuna coppia eliminata: la classifica dopo la quarta puntata
Barbara D'Urso ha capito tutto: il vero coraggio è dire no alla caciara
Gennaro Marco Duello
Barbara D'Urso esplode con Selvaggia: "Due anni ferma ingiustamente, tu non puoi sapere cosa ho passato"
Selvaggia mette sotto pressione Filippo Magnini: "Sei rigido" e lui: "Vengo dal nuoto dove le emozioni si controllano"
Marcella Bella: “A Ballando sono l’unica che ha un temperamento. Scontri con d’Urso? Chiedete a lei”
Morta la madre di Simone Di Pasquale, lui è in diretta a Ballando con le stelle: “Grazie per avermi permesso di scegliere”
Milly Carlucci e la solidarietà a Sigfrido Ranucci dopo l’attentato: “Un abbraccio a lui, alla sua famiglia e a Report”
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Gossip
api url views