Pia Balotelli sulla storia tra mamma Raffaella Fico e Armando Izzo: “È stato amore a prima vista”

“Amore a prima vista”: così Pia Balotelli, la figlia che Raffaella Fico ha avuto da Mario Balotelli 13 anni fa, benedice la relazione tra la madre e Armando Izzo. L’ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato su Instagram una foto in cui compare al fianco del suo nuovo compagno. Entrambi accarezzano il pancione dentro il quale cresce il piccolo Vincenzo, il figlio che la coppia sta aspettando. E Pia sembra essere davvero felice di questa nuova dimensione familiare, tanto da voler commentare pubblicamente lo scatto postato dalla madre.

Per Raffaella Fico si tratta del secondo figlio

Raffaella è uscita allo scoperto con Armando Izzo, calciatore del Monza, nello stesso periodo in cui – ospite a Verissimo – ha annunciato di essere incinta. La soubrette aspetta un figlio dal compagno ed è al quarto mese di gravidanza. Come ha fatto Pia poco prima via Instagram, anche la Fico ha confermato che quella con lo sportivo è una storia d’amore diventata rapidamente importante, al punto da spingerli a pensare di allargare la famiglia. Il piccolo in arrivo si aggiungerà alle due bambine che Armando ha avuto da Titta Angellotti, la prima moglie dalla quale si è recentemente separato.

La nuova vita di Raffaella Fico a Napoli con Armando Izzo

A Verissimo, intervistata da Silvia Toffanin, Raffaella ha rivelato di aver preso casa a Napoli insieme al suo nuovo compagno e alla tredicenne Pia, la sua primogenita. Izzo si divide tra la Campania e la Lombardia, dove gioca e si allena, ma quando può torna a Napoli per stare accanto alla compagna e al bambino in arrivo. Per entrambi si tratta del primo maschietto, al quale hanno deciso di dare il nome del padre di Armando, scomparso giovanissimo a causa di una leucemia. A sostenere la coppia c’è anche la madre di Izzo che, stando a ciò che pubblica sui social, sembra essere impazzita di gioia dopo l’ufficializzazione della relazione tra il figlio e l’ex concorrente del GF.