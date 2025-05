video suggerito

Com'è diventata Pia Balotelli, la figlia di Mario e Raffaella Fico Pia Balotelli ha 12 anni e, sebbene non abbia un profilo social, appare spesso sugli account dei genitori. Com'è diventata la figlia di Mario Balotelli e Raffaella Fico?

A cura di Valeria Paglionico

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Pia Balotelli, la figlia nata dalla relazione tra Mario Balotelli e Raffaella Fico. Il calciatore è stato ospite a Belve e, intervistato da Francesca Fagnani, ha spiegato come ha affrontato la paternità, dal test del Dna chiesto alla mamma prima della nascita della bimba al suo essere un papà moderno ma allo stesso tempo geloso. La cosa che tutti si chiedono, però, è: com'è oggi Pia? Basta spulciare il profilo social della madre per scoprirlo: ecco le foto di una delle nepo baby più famose d'Italia.

Pia Balotelli a 12 anni è già una star

Pia Balotelli è nata il 5 dicembre 2012 dopo una travagliata relazione tra i suoi genitori "famosi". Lui scoprì della gravidanza da una foto paparazzata, lei negò di essere incinta e alla fine il calciatore si vide costretto a chiedere il test del Dna per confermare la paternità. Da allora sono passati 12 anni e mezzo, Pia è cresciuta ed è diventata una ragazzina con la stessa bellezza mediterranea della mamma e lo stesso sguardo penetrante del papà. Vive a Casalnuovo, in provincia di Napoli, con la mamma e con lei condivide un rapporto quasi simbiotico, anche se non disdegna la compagnia del papà, anzi, insieme i due sono particolarmente complici.

Pia Balotelli

Le foto di Pia Balotelli oggi

Al momento Pia Balotelli non ha ancora un profilo social ma appare spesso sull'account Instagram dei genitori, tanto da poter essere considerata una vera e propria star. Certo, il cognome noto l'ha aiutata a essere famosa fin dalla nascita, ma è chiaro sembra avere tutte le carte in regola per essere una diva. Al momento, però, sembra non voler seguire le orme dei genitori nello spettacolo, anzi, ha la passione per lo sport come il papà e di recente è diventata campionessa italiana di karate. Capelli extra ricci, sorriso smagliante e stile super trendy: Pia Balotelli sta crescendo e di sicuro presto diventerà una delle nepo baby più seguite del nostro paese.

@its_not_pia_fico_balotelli