Raffaella Fico e la figlia Pia Balotelli: il look da concerto è coordinato in total black Look coordinato madre-figlia all'insegna del nero per Raffaella Fico e Pia Balotelli, per il concerto di Andrea Bocelli all'anfiteatro di Pompei.

A cura di Giusy Dente

Raffaella Fico e Pia Balotelli

Serata speciale madre-figlia per Raffaella Fico e Pia Balotelli. Le due si sono godute il concerto di Andrea Bocelli nella spettacolare cornice dell'anfiteatro di Pompei. Il tenore era accompagnato dall'Orchestra I Filarmonici di Napoli e dal Coro That's Napoli diretto del Maestro Carlo Morelli: il perfetto incontro tra il bel canto e il fascino senza tempo del sito archeologico famoso in tutto il mondo.

Pia Balotelli oggi

Pia Balotelli è la figlia, oggi dodicenne, di Raffaella Fico e Mario Balotelli. I due sono stati insieme pochi mesi e sono stati protagonisti del gossip al momento della gravidanza, perché il calciatore chiese il test del DNA per confermare la paternità. "Mio fratello mi mandò una foto in cui si vedeva la pancia. La chiamai e le chiesi se fosse incinta, e lei mi rispose di no. Fece perfino una battuta sul fatto che fosse ingrassata" ha raccontato ospite di Francesca Fagnani a Belve di recente. Ha ammesso che lo rifarebbe, che si è comportato nel modo giusto all'epoca: "Erano mesi che non ci vedevamo. Che cosa potevo fare di diverso?". Come padre si è descritto "paziente, moderno e gelosino", dandosi un bel sette e mezzo come voto: "Non 8 per le situazioni che ho con le madri. Ma non ho rimorsi perché in tutti e due i casi non è stata colpa mia". Il riferimento è alla fine della relazione con Clelia Carleen, da cui ha avuto il figlio Lion nel 2018. Pia vive a Casalnuovo, in provincia di Napoli, con la madre, ma vede spesso anche il padre. Anzi, da lui ha ereditato la passione per lo sport, ma non il calcio! È campionessa di Karate.

Raffaella Fico e Pia Balotelli in Carlo Pignatelli

Il look coordinato madre-figlia

Sui social di Raffaella Fico non sono molte le foto di Pia Balotelli: ha solo 12 anni e tende dunque a proteggerne la privacy, a tutelarla da sguardi indiscreti, visto che ha comunque alle spalle due genitori molto famosi e seguiti da un grande pubblico. Ha però fatto uno strappo alla regola per testimoniare la loro bella serata all'insegna dell'arte, trascorsa a Pompei, una location di prestigio dove si sono godute il concerto di Andrea Bocelli. Per la serata di gala hanno scelto due look all'insegna del nero. I due outfit sono firmati Carlo Pignatelli. Tubino con maniche trasparenti con borsa e sandali coordinati per l'ex gieffina, abito strapless con gonna asimmetrica e sandali dorati per sua figlia: elegantissime.