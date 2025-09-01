Ambra Angiolini e Jolanda Renga: madre e figlia per la prima volta insieme sul red carpet di Venezia

Ambra Angiolini e Jolanda Renga a Venezia

Un giorno speciale, richiede un accompagnatore speciale. Ambra Angiolini non ha avuto dubbi e ha scelto sua figlia Jolanda Renga, per calcare il tappeto rosso del Festival del Cinema di Venezia. L'attrice ha ricevuto il premio "Donne del cinema italiano" per il suo ultimo film,Afrodite, riconoscimento che si aggiunge ai tanti già ricevuti nella sua carriera. Madre e figlia hanno puntato su eleganti abiti da sera, nell'intramontabile nero per Ambra Angiolini e in un tenue colora pastello per la figlia 21enne.

Ambra Angiolini e Jolanda Renga insieme a Venezia

Jolanda Renga e Ambra Angiolini hanno un rapporto speciale: sono molto unite e hanno anche tante passioni in comune. La 21enne si è cimentata come speaker radiofonica, proprio come sua madre e ha esordito nel 2023 come scrittrice col romanzo Qualcosa nel modo in cui sbadiglia. Si intitola invece InFame il libro in cui Ambra Angiolini racconta la sua esperienza coi disturbi alimentari, pubblicato nel 2020. Pochi mesi fa sono salite sul palco del Gay Pride di Roma, come conduttrici della serata. E non è tutto: insieme hanno attraversato anche il fatidico red carpet del Festival del Cinema di Venezia.

Ambra Angiolini

Il 31 agosto, infatti, per Ambra Angiolini è stata una serata speciale: ha ricevuto un importante riconoscimento, il premio "Donne del cinema italiano". Ha voluto che sua figlia con sé al Filming Italy Venice Award, che si è tenuto presso la Sala degli Stucchi dell’Hotel Excelsior del Lido di Venezia. La giuria, oltre ad Ambra Angiolini per il film Afrodite, ha premiato tra gli altri anche Micaela Ramazzotti come Miglior attrice protagonista in una commedia per 30 notti con il mio ex.

Ambra Angiolini e Jolanda Renga

I look madre-figlia di Ambra Angiolini e Jolanda Renga

Madre e figlia hanno scelto due eleganti look da sera, entrambi monocolore. Nero per l'attrice, la tonalità da red carpet per eccellenza: un abito con maniche lunghe a sbuffo e colletto alto, con gonna plissettata semitrasparente dallo strascico posteriore. In linea con la giovane età, Jolanda Renga ha puntato invece su un colore pastello, una nuance fredda, un azzurro chiaro vicino al color ghiaccio, a contrasto con l'outfit di sua madre. Vestito lungo a mezze maniche per la 21enne, con corpetto a pieghe e gonna fluida. Madre e figlia insieme hanno portato una ventata di freschezza, testimoniando ancora il grande amore che le lega.