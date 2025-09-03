Alba Parietti, paillettes e spacco sul red carpet di Venezia: quanto costa e chi ha firmato il look

Alba Parietti a Venezia

Al Festival del Cinema di Venezia è il grande momento del film Duse di Pietro Marcello con Valeria Bruni Tedeschi, che veste i panni di Eleonora Duse. Oltre al cast, hanno sfilato sul red carpet anche altri ospiti: Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta, Alessandro Borghese, Stella Maxwell. Presente anche Alba Parietti, presenza fissa alla kermesse cinematografica. Come l'anno scorso, ha scelto nuovamente un look da vera diva.

Alba Parietti torna a Venezia con un look scintillante

L'anno scorso Alba Parietti ha sfilato sul fatidico tappeto rosso del Festival con un abito effetto vedo non vedo, tempestato di paillettes, nell'intramontabile total black. I look sparkling, in serate di gala come queste, hanno sempre il loro fascino: danno il giusto tocco di glamour capace di rendere subito prezioso un outfit. E lo stesso vale per il nero, con cui non si sbaglia (quasi) mai. È la nuance per eccellenza collegata all'eleganza senza tempo, degna di una serata davvero speciale.

Alba Parietti in P.A.R.O.S.H.

Anche quest'anno, a Venezia, il nero è andato per la maggiore: Georgina Rodriguez vestita di pizzo, Ambra Angiolini con un outfit semi trasparente, Giacomo Giorgio in coordinato con la fidanzata Maddalena Botta e ancora Leni Klum, Barbara Palvin, Margherita Vicario, per fare solo qualche nome. La conduttrice anche stavolta non si è smentita, confermando la sua predilezione per questa tonalità e per i giochi di luce. La scelta stavolta è caduta su un vestito firmato P.A.R.O.S.H., una creazione con scollo a V frontale e incrocio posteriore, sulla schiena.

Il look di Alba Parietti

Oltre alle maxi paillettes, l'abito è reso ancora più accattivante dallo spacco laterale. Costa 1162 euro. Alba Parietti ha completato il tutto con un paio di sandali tono su tono. Immancabili i gioielli, per un vero look che si rispetti! Lei ha puntato su un girocollo in oro giallo piuttosto minimal, preferendo osare un po' di più col maxi anello e con gli orecchini pendenti, messi in risalto dall'acconciatura (un raccolto a incorniciare il viso).

Abito P.A.R.O.S.H.

Alba Parietti diva del red carpet

Alba Parietti è una donna che si piace, che ama avere gli occhi su di sé, perché nel tempo ha perfettamente imparato a gestirli, compresi gli sguardi più critici e feroci. Le critiche non sono mai mancate: per il modo di mostrarsi, per il suo stile, per il modo di gestire la propria immagine, in particolare in riferimento all'abuso di filtri e ritocchi sulle foto. Lei ha sempre rivendicato queste scelte con decisione, inquadrandole come le scelte di una donna consapevolmente vanitosa e fiera della propria vanità. Non teme i giudizi altrui, le offese, i commenti cattivi. Ha un rapporto pacifico con lo specchio, con l'età e col tempo che passa, frutto di un grande lavoro di consapevolezza su di sé. Le piace provocare e sfidare gli haters, che non le hanno mai tolto la voglia di giocare, di divertirsi, di andare oltre il numero riportato sulla carta di identità. Come ha ribadito di recente, condividendo delle foto durante le vacanze estive: "Io sono pazza di me perché pettegolezzi, cattiverie, manipolazioni mi scivolano addosso. Del parere degli inutili me ne frego. So quello che valgo. E non può entrare nessuno a destabilizzare le mie certezze".