Elisabetta Gregoraci arriva a Venezia: look color nude con sciarpetta a effetto strascico

Elisabetta Gregoraci è appena arrivata a Venezia e ha incantato tutti con un look nude all’insegna del glamour. Pantaloni palazzo, bustier di pizzo e sciarpa a effetto strascico: ecco tutti i dettagli.

L'82esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia sta entrando nel vivo e giorno dopo giorno sono sempre di più le star che accorrono al Lido per partecipare agli eventi a tema e alle prima. Dopo Georgina Rodriguez col suo anello di fidanzamento ed Emily Blunt con uno scintillante abito di cristalli, nelle ultime ore è arrivata anche l'italianissima Elisabetta Gregoraci. Questa sera probabilmente sarà sul red carpet ma ha già dato una piccola anticipazione del suo stile mentre affrontava il "viaggio" sullo scafo: ecco tutti i dettagli del primo look veneziano.

Elisabetta Gregoraci segue il trend del Mocha Mousse

Per Elisabetta Gregoraci il Festival di Venezia è un appuntamento fisso: è ormai da anni che ci partecipa, dando così il via a un nuovo e impegnativo anno lavorativo. Ha messo da parte i bikini, i mini dress scollati e i caftani che ha indossato durante le vacanze ed è tornata a lasciar trionfare il glamour. Per l'arrivo mattutino al Lido ha seguito il trend del Mocha Mousse, il colore Pantone del 2025, scegliendo una nuance che sa ancora di estate, ovvero un delicato sabbia che va nel caramello. Per lei niente minigonne o tailleur, ha preferito un completo che mixa formalità, eleganza e fashion.

Elisabetta Gregoraci

Il look di pizzo di Elisabetta Gregoraci a Venezia

Elisabetta Gregoraci a Venezia ha abbinato un paio di pantaloni palazzo a vita alta a un bustier strapless coordinato ma in pizzo traforato, per la precisione un modello steccato con delle trasparenze audaci lungo il busto. Per completare il tutto ha scelto una sciarpetta abbinata che ha creato un effetto strascico sulla schiena, una cintura in tinta che ha segnato il punto vita e gli immancabili tacchi a spillo, per la precisione dei sandali che si intravedevano appena. Capelli sciolti e ondulati, make-up con focus sugli occhi e smartphone tra le mani: in quanti non vedono l'ora di ammirare la conduttrice sul red carpet?