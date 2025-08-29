Amal Clooney a Venezia 2025 sfida la scaramanzia: sfila in viola col mini abito vintage

Ieri sera a Venezia ’82 si è tenuta la prima di Jay Kelly, il nuovo film di George Clooney, e il divo ha sfilato sul red carpet accanto alla moglie Amal. Chi ha firmato l’abito viola dell’avvocatessa?

Continua l'82esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, evento partito lo scorso mercoledì sera con l'attesa serata inaugurale e che terminerà il 6 settembre con la cerimonia di premiazione. Tra le star più attese sul red carpet durante la seconda giornata della manifestazione c'erano George e Amal Clooney. Arrivati al Lido in anticipo lo scorso martedì, fin dalla prima apparizione pubblica hanno incantato i fan con la loro bellezza e il loro stile (lei aveva puntato tutto su un adorabile tubino giallo burro), ma è stato alla prima di Jay Kelly, il nuovo film del divo hollywoodiano, che hanno dato il meglio di loro in fatto di look. Amal, in particolare, ha sfidato la scaramanzia sfilando in viola: ecco chi ha firmato il suo vestito mini e drappeggiato.

Chi ha vestito Amal Clooney alla prima di Jay Kelly

Ieri sera, in occasione della prima di Jay Kelly, il nuovo film di George Clooney firmato da Noah Baumbach, Amal si è riconfermata ancora una volta la regina di stile del red carpet, portando un tocco di eleganza e di glamour a Venezia '82. Il dettaglio che non è passato inosservato? Ha sfidato la scaramanzia indossando il viola, per la precisione una nuance tra il fucsia scuro e il ciclamino. Sebbene da sempre venga considerato un colore "porta sfortuna" nel mondo dello spettacolo, con Amal è stato riscoperto il suo animo fashion e audace, a prova del fatto che è arrivato il momento di dire addio a queste antiche convenzioni. Per essere precisi ha indossato un meraviglioso abito vintage di Jean-Louis Scherrer, un modello della collezione A/I 1995 interamente drappeggiato con gonna mini che ha lasciato le gambe in vista, bustier strapless con bottoni di tessuto e un appariscente strascico balloon.

Amal Clooney in Jean–Louis Scherrer vintage

Amal e George sono re di bellezza e stile a Venezia '82

A completare il look da red carpet di Amal Clooney non potevano mancare degli ulteriori dettagli glamour. Ha abbinato l'abito ciclamino a un paio di sandali metallizzati col vertiginoso tacco a spillo di Aquazzura, a una pochette dorata firmata Jimmy Choo e a un paio di orecchini pendenti coordinati. Capelli sciolti e ondulati, make-up dai toni naturali e pose da diva: la moglie di George non sembra avere rivali in fatto di eleganza. Anche il divo non è stato da meno in fatto di classe, per la prima del suo film ha scelto infatti il classico smoking total black, abbinandolo a un papillon. I due insieme non possono forse essere definiti re di bellezza e di stile?