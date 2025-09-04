Jason Momoa a Venezia in rosa, smalto compreso: ci ricorda che non è un colore a definire un uomo

Jason Momoa ama il rosa sfoggiato anche a Venezia 2025: “È un bel colore. E sono piuttosto sicuro della mia mascolinità. Non m’importa cosa pensa la gente”.

Jason Momoa a Venezia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I red carpet a volte possono rivelarsi molto noiosi e monotoni. Per non sbagliare, solitamente gli ospiti delle kermesse vanno sul sicuro puntando sul nero, la nuance più intramontabile di tutte, il colore elegante per eccellenza, quello con cui non si sbaglia mai a una serata di gala. Vale soprattutto per gli uomini, che difficilmente abbandonano il completo classico composto da giacca, pantaloni sartoriali, mocassini, cravatta e camicia. Vale anche per il Festival del Cinema di Venezia. Certo, molti invitati pur puntando sulla tradizione si sono certamente distinti con outfit degni di nota, perfetti e adeguati alla situazione. Qualcuno ha osato un po' di più, vincendo la sfila di stile. E tra gli azzardi più vivaci e vistosi, c'è certamente quello di Jason Momoa.

Lo stile di Jason Momoa non annoia mai

L'attore ha sfilato sul fatidico tappeto rosso nella serata dedicata al suo nuovo film, In the Hand of Dante. Ha stupito con un look completamente fuori dagli schemi, ma certamente allineato alla sua personalità estrosa, vivace, controcorrente. È un uomo che ama scherzare, che ama giocare, anche quando si tratta di moda. Non è la prima volta che accende i riflettori su di sé, nel corso di un evento o su un red carpet.

Il look di Jason Momoa

Scorrendo le sue foto, si può notare quanto sia sempre molto attento a mettere del proprio negli outfit: non risulta mai "ingabbiato", non è mai formale, ma aggiunge sempre un tocco originale. Può trattarsi di un colore, di un accessorio, di un'acconciatura, di un paio di calzature: con lui non ci si annoia mai. È sempre fedele a se stesso e perfettamente riconoscibile. Insomma, che non passi facilmente inosservato va da sé, ma i suoi look danno comunque quel qualcosa in più!

Leggi anche Un applauso lungo 22 minuti per The voice of Hind Rajab, il film sulla bambina uccisa a Gaza a soli 6 anni

Jason Momoa con le Birkenstock alla Mostra del Cinema di Venezia 2025

Jason Momoa in total pink

L'attore non si è smentito, anche alla Mostra del Cinema di Venezia 2025. Nella fatidica serata dedicata al suo nuovo film ha sfoggiato un look total pink: rosa dalla testa ai piedi, letteralmente! Ha puntato su un completo con fazzoletto di seta coordinato, camicia bianca leggermente sbottonata sul petto e sandali abbinati, tono su tono. In barba alle convenzioni, ha scelto le sue calzature preferite: le Birkenstock, decisamente insolite su un red carpet. Il modello fa parte della linea lanciata dal brand in occasione delle celebrazioni per il decimo anniversario, una collezione dominata da colori vivaci, con tomaia esclusiva caratterizzata dall'effetto peluche.

Jason Momoa

Il vero tocco di stile, però, era un altro: la pedicure impeccabile! Jason Momoa, infatti, ha pensato davvero a tutto, aggiungendo anche lo smalto alle unghie dei piedi: rosa anche quello, ovviamente. Questa nuance è una delle sue preferite, molto presente nel suo guardaroba e sfoggiata più volte in pubblico. Questa tonalità è tradizionalmente associata al guardaroba femminile. L'attore, invece, ne è un grande fan. Intervistato da New York Times ha detto che sa benissimo di avere un aspetto molto mascolino, di essere visto come un gigante dal fisico possente, un duro pieno di muscoli.

Jason Momoa

Ma al tempo stesso è molto in contatto con la parte di sé più femminile, per così dire. È consapevole delle sue fragilità, è fiero della propria sensibilità: difatti si definisce un Sensitive Alpha Male. "Sono ancora molto mascolino. Ma accetto il lato femminile e sento che per me va bene essere vulnerabile, che non è una debolezza" ha detto. Lo ha ribadito anche a InStyle: "Il rosa è semplicemente un colore bellissimo. E sono piuttosto sicuro della mia mascolinità. Non me ne frega niente di quello che pensa la gente".