Heidi e Leni Klum insieme all’apertura di Venezia 2025: vestono coordinate con i look lingerie

La cerimonia inaugurale del Festival del Cinema di Venezia 2025 si è tenuta ieri sera e ha visto diverse star sfidarsi a colpi di stile. Tra le più glamour c’è la coppia mamma-figlia formata da Heidi e Leni Klum, apparse super sensuali con dei look lingerie coordinati.

L'edizione 82 del Festival del Cinema di Venezia è partita ieri con una spettacolare cerimonia inaugurale e fino al prossimo 6 settembre vedrà innumerevoli registi e attore presentare le loro nuove opere in anteprima mondiale. La serata è stata aperta dal tradizionale red carpet su cui hanno sfilato decine si star, poi si è tenuta la prima de La Grazia, il nuovo attesissimo film di Paolo Sorrentino. A farla da padrone sono stati i look sfoggiati dalle celebrities, che hanno approfittato dell'evento per sfidarsi a colpi di stile tra spacchi maxi, taxi a spillo e trasparenze. Rose Villain con la cresta, Paola Turani in rosso fuoco, Cate Blanchette con una scollatura profondissima: ad attirare le attenzioni del pubblico sono state soprattutto Heidi e Leni Klum, apparse adorabili e glamour fianco a fianco con due outfit coordinati ispirati al mondo della lingerie.

Chi ha firmato i look di Heidi e Leni Klum a Venezia '82

Tra le numerose star che hanno sfilato sul red carpet della serata inaugurale di Venezia '82 c'era anche una coppia "mamma-figlia". Si tratta di Heidi e Leni Klum, apparse fianco a fianco in versione super glamour. Per l'occasione si sono vestite in coordinato, esaltando ancora di più l'incredibile somiglianza che le unisce. A vestirle è stato il brand Intimissimi (di cui sono testimonial), che ha realizzato per loro dei sensuali look lingerie che mixano alla perfezione eleganza e femminilità. Heidi ha puntato tutto sul rosa cipria, per la precisione su un abito in delicata seta con gonna che cade morbida lungo i fianchi, un drappeggio laterale e un body steccato e trasparente sui lati che ha creato un effetto cut-out sull'anca. Borsetta in tinta, collier di cristalli e capelli sciolti perfettamente ondulati: in quanti direbbero che la modella ha 52 anni?

Heidi Klum in Intimissimi

Il look dark di Leni Klum a Venezia

A fare concorrenza ad Heidi in fatto di sensualità è stata la figlia Leni Klum (nata dalla passata relazione con Flavio Briatore ma mai riconosciuta dall'imprenditore). La giovane top model ha preferito l'eleganza senza tempo del total black ma non ha rinunciato ai dettagli audaci. Il suo vestito era molto simile al modello della madre, ovvero con una lunga gonna di seta morbida e un body steccato "incorporato" trasparente sui lati. In questo caso, però, i tagli sono sulla schiena. Leni ha poi completato il tutto con una grossa collana tempestata di diamanti e smeraldi, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e lisci. La sua bellezza non è forse magnetica?

