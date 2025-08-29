Miriam Leone arriva a Venezia 2025 in bianco con i gioielli da oltre 60mila euro

Miriam Leone è appena arrivata al Festival del Cinema di Venezia 2025 e ha incantato tutti in bianco, arricchendo il look con una serie di gioielli preziosi: ecco quanto valgono collana e bracciali in oro e diamanti.

È appena cominciata la terza giornata della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2025 e le sorprese sembrano già essere moltissime. Dopo l'inaugurazione con La Grazia di Paolo Sorrentino, questa sera si terrà la prima di After the Hunt, il nuovo film di Luca Guadagnino con Julia Roberts, e tra le star che calcheranno l'ambito red carpet ci sarà anche Miriam Leone. Reduce da una vacanza tutta siciliana, l'attrice non ha voluto rinunciare all'appuntamento con il Festival ed è sbarcata al Lido poco fa, lasciandosi immortalare dai presenti sul pontile dell'iconico Hotel Excelsior con un candido look total white dai dettagli preziosi: ecco quanto valgono i gioielli che ha indossato.

Miriam Leone in total white dopo le vacanze

Cosa ha indossato Miriam Leone per l'arrivo a Venezia? Ha mixato comodità, glamour e stile sbarazzino puntando tutto sul bianco. Ha detto addio a costumi, caftani e maxi dress da spiaggia, è tornata alla formalità sfoggiando un tailleur che si rivelerà perfetto per questi ultimi giorni dell'estate. Si tratta di un candido modello con giacca corta in tweed con maniche leggermente a palloncino e una minigonna dello stesso colore con bottoni in vista sul davanti. Per completare il tutto l'attrice ha scelto un sottogiacca a canottiera in tinta dal taglio essenziale e degli accessori a contrasto in pelle pitonata verde militare, dalle sling-back col tacco alla borsetta da portare a mano.

Miriam Leone in total white

I gioielli griffati di Miriam Leone a Venezia

A fare la differenza nel look di Miriam Leone sono stati i gioielli, tutti firmati Bulgari, Maison che da sempre aggiunge un tocco prezioso al suo stile da palcoscenico. Ha scelto una serie di pezzi della collezione Tubogas, ovvero quella dedicata alla Città Eterna, ideata mixando design industriale, maestria artigianale, ispirazione romana e stile contemporanea. I preziosi sono tutti in oro giallo 18 kt e alcuni di loro sono arricchiti da piccoli diamanti "a piramide", dal collier da 24.000 euro ai bracciali da 13.000 e 15.000 euro. Il pezzo più semplice è uno dei bracciali, il tubolare d'oro da 9.800 euro. Questa sera Miriam oserà ancora di più in fatto di scintillii?