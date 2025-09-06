Claudia Gerini omaggia Giorgio Armani: sul red carpet di Venezia indossa un suo abito

Claudia Gerini

Si sta per concludere anche questa 82esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Nella serata dedicata a Silend Friend, ha sfilato sul red carpet anche Claudia Gerini. L'attrice ha scelto un abito che, ora più che mai, appare significativo: ha indossato una creazione di Giorgio Armani, stilista da lei molto amato, che è venuto a mancare proprio pochi giorni fa. È stato il suo modo di omaggiarlo, ribadendo il suo ruolo di spicco nel fashion system, onnipresente coi suoi abiti in tutte le occasioni mondane più importanti, indossati dalle celebrità di tutto il mondo.

Il look di Claudia Gerini

Claudia Gerini amava moltissimo lo stile di Giorgio Armani. Era ospite fissa alle sue sfilate e si è spesso affidata alle sue creazioni, nelle occasioni più importanti della vita privata e personale. Dello stilista, per esempio, era il look portato ai David di Donatello 2024, quando ha premiato sul palco Elio Germano. Stesso discorso per il Festival di Venezia 2017 e 2023: nel primo caso ammaliò indossando un abito con spacco e maxi scollatura, nel secondo puntò su qualcosa di più tradizionale nell'intramontabile eleganza del velluto nero.

Claudia Gerini in Giorgio Armani

E a proposito di Festival del Cinema: ha preso parte anche alla kermesse attualmente in corso, nella serata del 5 settembre. La scelta di stile per il red carpet è caduta nuovamente su un vestito di Giorgio Armani, un modello rosa cipria che ha spezzato la monotonia del total black. Ha abbinato accessori neri e scintillanti gioielli. Si tratta della preziosa collezione Diamond Princess di Roberto Coin.

Claudia Gerini indossa gioielli Roberto Coin

Claudia Gerini ricorda Giorgio Armani

L'attrice quando ha appreso della morte dello stilista, ha condiviso su Instagram una foto insieme a lui, aggiungendo delle parole commosse.