Elettra Lamborghini coperta di cristalli e diamanti: a Venezia sfila con il look scintillante

Elettra Lamborghini è arrivata al Festival di Venezia per partecipare alla prima del film A House Of Dynamite e per l’occasione ha deciso di brillare: ecco tutti i dettagli del suo look di cristalli.

L'82esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia è entrata nel vivo e ogni sera il red carpet continua a essere calcato da star internazionali che si sfidano a colpi di stile. Ieri, in occasione della prima del film A House Of Dynamite, a incantare tutti con la sua bellezza e la sua esuberanza è stata Elettra Lamborghini. Per lei il nuovo anno lavorativo si preannuncia ricco di nuovi progetti: non solo a partire dal prossimo autunno debutterà in Rai, ma sarà anche su Prime Video con la serie Hotel Costiera. Per celebrare questi due traguardi, dunque, ha pensato bene di brillare: ecco cosa ha indossato per la tradizionale sfilata veneziana.

Il look sparkling di Elettra Lamborghini a Venezia

Elettra Lamborghini è tornata al Festival di Venezia a 6 anni dalla sua ultima esperienza e lo ha fatto con un look che non poteva passare inosservato. Da sempre amante di lustrini e paillettes, questa volta ha deciso di ricoprirsi di cristalli. Seguita dallo stylist Marco Ferra, ha indossato un coordinato a fondo nero ma a effetto sparkling, un modello con una sinuosa gonna a sirena drappeggiata all'altezza del punto vita e un bustier rigido e strapless con delle sensuali stringhe sulla schiena che hanno lasciato la pelle scoperta. Spalle nude, tacchi a spillo e una cascata di collane di diamanti firmate Gioielli Leoenardo: Elettra ha letteralmente brillato sul red carpet dell'evento e ha lasciato i fan senza fiato con la sua bellezza mozzafiato.

L’abito di cristalli di Elettra Lamborghini

L'acconciatura di Elettra Lamborghini

A fare la differenza nel look di Elettra Lamborghini è stata l'acconciatura (curata dall'hair stylist Claire Essoa). La cantante ha legato i capelli in una coda di cavallo alta e tiratissima, portata con la fila centrale e la dollop bang, ovvero la frangia realizzata con una ciocca arrotondata che cade sulla fronte. La prima cosa che ha fatto non appena tornata nella camera d'albergo? Lo ha rivelato sui social, dove si è mostrata super sollevata mentre si scioglieva la chioma. Per quanto riguarda il make-up, invece, Elettra ha usato dei colori molto naturali ma con focus su bocca e occhi. In questa versione scintillante non riesce forse ad aggiudicarsi il premio di star più glamour della serata?

