Julia Roberts arriva a Venezia: chi è l’uomo “misterioso” stampato sul suo cardigan

Julia Roberts è arrivata a Venezia a poche ore dall’inizio del Festival del Cinema e ha incantato tutti con la sua bellezza. Il dettaglio che non è passato inosservato? Sul suo cardigan c’era stampato un uomo “misterioso”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'82esima edizione del Festival del Cinema di Venezia sta per cominciare: questa sera si terrà la serata inaugurale e fino al prossimo 6 settembre saranno moltissime le star di fama internazionale che calcheranno l'esclusivo red carpet allestito al Lido. Sono molti i divi che sono già arrivati in Laguna, da George e Amal Clooney a Paolo Sorrentino con Toni Servillo, ma a distinguersi per bellezza e originalità è stata Julia Roberts. Paparazzata in aeroporto, ha sorpreso tutti con un look insolito: per quale motivo ha indossato un cardigan decorato all-over con il viso di un uomo "misterioso"?

Il look casual di Julia Roberts

Julia Roberts è tra le star che sono appena arrivate a Venezia per il Festival del Cinema e fin dallo sbarco in aeroporto è riuscita ad attirare tutti i riflettori su di sé. Sorridente e raggiante come sempre, ha incantato i fan con la sua innata bellezza, distinguendosi per originalità con un look davvero sopra le righe. Complice il fatto che ha affrontato un lungo viaggio, ha puntato sulla comodità, abbinando un paio di bermuda di pelle total black a una t-shirt a girocollo in tinta. Per completare il tutto ha scelto un paio di sneakers in stile anni '90 firmate Superga e una borsetta da portare a mano, la Phantom bag di Celine. A fare la differenza è stato il cardigan, un modello di filo a fondo bianco ma decorato con il viso di un uomo.

Julia Roberts con borsa Celine

Il "segreto" del cardigan di Julia Roberts

Chi è l'uomo che è finito sul cardigan di Julia Roberts? Luca Guadagnino, ovvero il regista con cui ha lavorato per la realizzazione di After the Hunt, film in gara al Festival di Venezia. La prima si terrà venerdì ma l'attrice ha già voluto rendere omaggio al "direttore" con un'idea davvero speciale che non è assolutamente passata inosservata. Il capo è stato personalizzato appositamente per l'evento, dunque non possibile trovarlo in vendita online e nei negozi, e ha rivelato l'animo ironico della diva hollywoodiana. In quanti non vedono l'ora di ammirarla sul red carpet, certi del fatto che si riconfermerà ancora una volta regina di bellezza e di stile?