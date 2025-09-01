Rocío Muñoz Morales tra piume e cristalli dà una lezione di eleganza sul red carpet di Venezia

Rocío Muñoz Morales a Venezia

Dalla bufera mediatica al red carpet il passo è stato breve, ma Rocío Muñoz Morales non si è smentita e sta affrontando il ritorno alla vita pubblica e mondana con l'eleganza e la discrezione che la caratterizzano da sempre. La fine del matrimonio con Raoul Bova ha fatto parlare tanto: è la prima estate senza di lui, dopo la scoperta del tradimento venuto a galla attraverso le rivelazioni fatte da Fabrizio Corona. Dopo il Magna Graecia Film Festival, l'attrice è approdata al Festival del Cinema di Venezia, dove ha incantato con un look da vera diva. In conferenza stampa, a chi le ha chiesto il suo stato d'animo attuale, ha detto di stare bene.

Il look total white di Rocío Muñoz Morales

L'attrice è tornata a Venezia e all'Adnkronos. Per lei non è la prima volta alla kermesse, ma stavolta lo stato d'animo è certamente diverso, visto le vicende nella sua vita privata. Sta affrontando tutto lontano dai riflettori, cercando di tenersi lontana dal gossip eccessivo. Al termine della conferenza stampa, ha detto:

Sto bene, sono serena, sono tranquilla. Mi sono convinta che bellezza e giustizia non vadano mai separate. Quando ti senti più fragile scopri di avere una forza incredibile, una forza che non credevi di avere. Sono una donna coraggiosa. In questo momento manca la verità, la trovo solo in teatro ma in me convivono forza e fragilità.

Rocío Muñoz Morales in Dolce&Gabbana

Al Festival è giunta per ricevere un riconoscimento: il Filming Italy Venice Award per il suo spettacolo teatrale Il cappotto di Janis e per Contrazioni pericolose. Dopo l'arrivo al Lido con un tubino in fantasia floreale, ha incantato sul red carpet in total white. Non si è smentita, confermando la sua predilezione per outfit semplici ma d'effetto, mai eccessivi o appariscenti, capaci di esaltare la sua eleganza.

Rocío Muñoz Morales a Venezia

La scelta è caduta su una creazione firmata Dolce&Gabbana, un abito strapless con corpetto riccamente decorato con piume e micro perle, gonna con spacco posteriore e lungo velo attaccato alla schiena. Ha completato il tutto con un paio di sandali color argento. Immancabili scintillanti gioielli per dare un ben calibrato tocco di luce: anello e vistosi orecchini, questi ultimi enfatizzati ulteriormente dai capelli raccolti, perfetti per mettere in primo piano il viso, con un make-up dall'effetto glow, naturale ed essenziale. Tutti gli occhi, sul red carpet, erano per lei.