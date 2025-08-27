Rocìo Munoz Morales si scioglie in lacrime, la prima estate con le figlie lontano da Raoul Bova

Un’estate diversa dalle altre quella di Rocìo Munoz Morales, lontana da Raoul Bova dopo 12 anni d’amore e una vicenda mediatica che li ha travolti. L’attrice sta con le sue figlie in un agriturismo e si abbandona ad un momento di fragilità, lasciando fluire le lacrime.

È stata un'estate diversa dalle altre quella di Rocìo Munoz Morales, un'estate in cui ha dovuto fare i conti con la fine di una relazione ultra decennale, ed è per questo che ha deciso di prendersi qualche giorno per stare con le sue figlie in un posto lontano dalla città. Un agriturismo nel viterbese, dove poter stare tranquilla e attraversare le sue emozioni, anche quelle più difficili da elaborare.

Rocìo Munoz Morales si scioglie in lacrime

Sul settimanale Chi appaiono delle immagini inedite dell'attrice spagnola. Prima intenta a giocare con le figlie, Luna e Alma, tra un giro in altalena e qualche altro gioco per ingannare il tempo, ma alle volte distrarsi non basta. Ed eccola, infatti, Rocìo che si lascia andare ad un pianto liberatorio, le lacrime sgorgano sul suo viso lei le tampona con un fazzoletto e intanto si lascia accudire da una donna anziana, una persona di famiglia, che non esita a mostrarle il suo supporto, ma soprattutto il suo ascolto. Un abbraccio sincero, quello che unisce le due donne, al quale sopraggiungono anche le bambine che interrompono i loro giochi per correre ad abbracciare la loro mamma. Più di chiunque altro, forse, anche se inconsciamente, sanno che lei ha bisogno di loro, del loro amore, complicità, affetto.

La rottura da Raoul Bova dopo lo scandalo con Martina Ceretti

È un'estate difficile per Rocìo, la prima lontana da Raoul Bova, dopo lo scandalo che li ha visti protagonisti. Un matrimonio, il loro, di cui si era chiacchierato molto, prima ancora che Fabrizio Corona diffondesse gli audio tra l'attore e la giovane Martina Ceretti, decretando così la rottura definitiva tra l'attrice spagnola e il suo compagno, insieme da dodici anni. Da quando è scoppiato il caso, lui ha cercato di premunirsi legalmente da quanto è emerso sul suo conto, lei invece non ha mai voluto rilasciare interviste, mai un commento, una parola, ha scelto la strada del silenzio, per poter elaborare con i suoi tempi la fine di un amore importante.