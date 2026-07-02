Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone si allontanano: “Lei vola in Spagna, lui a Ibiza con un’altra”

Sarebbe già finita la storia tra Rocio Munoz Morales e Andrea Iannone: secondo le ultime indiscrezioni, l’ex pilota sarebbe stato avvistato a Ibiza in compagnia di una ragazza mora, mentre l’attrice avrebbe fatto ritorno nella sua terra natia.

Tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone sembra essere già essere finita. A rivelarlo è un'indiscrezione del settimanale Oggi, che racconta i segnali di un progressivo allontanamento, culminati con l'assenza del pilota al 38esimo compleanno dell'attrice, festeggiato allo storico Jackie O’ di Roma. I due avrebbero programmi diversi per i prossimi mesi, cosa che li spingerà a stare lontani anche fisicamente: lei è rientrata in Spagna per ritrovare l'affetto della propria famiglia, mentre lui è stato paparazzato a Ibiza, sereno e in dolce compagnia a bordo di una barca.

Il nuovo capitolo dopo Raoul Bova

Il flirt con il pilota (storico ex di Belen Rodriguez ed Elodie) rappresentava per Morales il primo vero tentativo di voltare pagina dopo la rottura con Raoul Bova, arrivata nell'estate del 2025. Una separazione, quella dall'attore romano dopo oltre dieci anni d'amore e la nascita delle figlie Luna e Alma, consumatasi sotto i riflettori a causa dello scandalo legato ad alcuni audio intimi scambiati da Bova con una giovane influencer. "La modalità mi ha ferita, quando una cosa così intima e spiacevole diventa di tutti fa più male. Ho sofferto molto", aveva confessato l'attrice, spiegando di aver trovato la forza di rialzarsi solo per il bene delle sue bambine.

Dopo un anno complicato, l'incontro con Iannone sembrava aver riportato il sereno, seppur vissuto con cautela. All'inizio di giugno, interpellata sul legame con il pilota dopo i primi rumors di crisi, Morales stessa manteneva una linea prudente: "Mi vivo il bello che c'è con una persona positiva per me, senza il bisogno di dargli un titolo. Aprire il cuore dopo che hai sofferto non è facile, ma ho il cuore aperto, con i miei tempi".

Iannone avvistato a Ibiza con una ragazza mora

I "tempi" della frequentazione si sono però interrotti bruscamente. Come rivelato dal settimanale, Andrea Iannone è stato intercettato nelle acque delle Baleari insieme a una misteriosa ragazza mora, segno evidente che la conoscenza con la showgirl spagnola appartiene già al passato. Dal canto suo, Morales ha scelto di rifugiarsi nei suoi affetti più cari, pianificando un'estate interamente dedicata ai propri legami di sangue e agli impegni professionali nella sua terra natia.