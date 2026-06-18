Torna il sereno tra Elodie e Andrea Iannone: “Le tensioni pregresse sciolte come neve al sole”

Elodie e Andrea Iannone pare abbiano trovato un loro equilibrio, soprattutto dopo un incontro fortuito avvenuto in una discoteca milanese. La cantante e il motociclista avrebbero attenuato le loro tensioni, dopo la fine della loro relazione.

Tra Elodie e Andrea Iannone pare essere tornato il sereno. La fine burrascosa della loro relazione era culminata con un litigio che aveva fatto discutere, ma a distanza di qualche mese con nuove relazioni in corso per entrambi, sembra che i due abbiano trovato una nuova tranquillità, complice un incontro casuale che avrebbe rasserenato gli animi.

L'incontro chiarificatore tra Elodie e Iannone

A riportare la notizia è il settimanale Oggi, secondo cui i due si sarebbero incontrati per puro caso in una discoteca piuttosto noto di Milano. Un incontro inaspettato, che però ha lasciato spazio a un'atmosfera serena e rilassata. "Da quel momento qualcosa è cambiato: tutte le tensioni pregresse si sono sciolte come neve al sole" si legge sul settimanale, a sottolineare il fatto che, ormai, i due abbiano preso consapevolmente strade diverse e quei rancori che, inizialmente, nutriva il motociclista, non sono altro che un ricordo. A sentire gli amici, infatti, stando a quanto riportato su Oggi: "Lui ora è davvero pronto a guardare avanti e a vivere una relazione di coppia con Rocío Muñoz Morales, senza i fantasmi del passato".

Continua la storia tra Andrea Iannone e Rocìo Munoz Morales

In effetti la relazione con Rocìo Munoz Morales pare stia continuando, nonostante in questi mesi ci siano state indiscrezioni circa un loro possibile allontanamento. A parlare della questione, invece, è stata l'attrice spagnola, che intervistata dal settimanale F ha invece dichiarato: "È una bella amicizia speciale, dove ci siamo l’uno per l’altra. Non c’è bisogno di dargli un titolo. Io sono serena. Mi vivo il bello che c’è con una persona che in questo momento è positiva per me". Affermazioni che sottolineano come, dopo la fine della relazione con Raoul Bova, l'attrice abbia la necessità di calibrare ogni suo passo e, a quanto pare, da parte di Iannone sembra non esserci nessuna intenzione di accelerare i tempi di una conoscenza che procede a un ritmo più cadenzato e tranquillo.

Elodie innamorata di Franceska Nuredini

Procede a gonfie vele anche la storia tra Elodie e Francesca Nuredini. C'è chi parla di un'unione civile all'orizzonte, ma al momento si tratta solo di voci senza un reale fondamento. La cantante e la ballerina stanno bene, si godono la loro relazione e ormai fanno anche sfoggio del loro legame sui social, dove non mancano i momenti di condivisione e di tenerezza. Elodie ha dichiarato di recente di stare bene e viversi pienamente questa fase della sua vita, mentre la compagna ha raccontato di sentirsi libera di essere sé stessa da quando stanno insieme. Insomma, a conti fatti, sembra che questo incontro sia stato proprio fatale.