Due look identici a Venezia. Amanda Seyfried ringrazia Julia Roberts per avergli prestato i vestiti

Julia Roberts e Amanda Seyfried hanno indossato lo stesso look a Venezia ’82 ma in giorni diversi: si tratta di un incidente di stile? Non proprio: ecco cosa è accaduto nel backstage.

Si sta svolgendo l'82esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia e fino al prossimo 6 settembre saranno moltissimi gli attori e i registi che presenteranno i loro film in anteprima mondiale. Tra le prime più attese c'era quella di After The Hunt, la nuova opera di Luca Guadagnino che vede Julia Roberts tra le grandi protagoniste. Arrivata al Lido con un giorno di anticipo (con tanto di cardigan decorato col viso di un uomo "misterioso"), la diva è riuscita a incantare i fan col suo stile non solo sul red carpet ma anche al photocall, dove era apparsa super glamour in un completo dal mood mannish e casual. La cosa che forse non si aspettava è che oggi una star di fama internazionale avrebbe replicato il suo look: ecco perché Amanda Seyfried ha scelto di vestirsi come l'attrice hollywoodiana.

Chi ha firmato il look "più amato" di Venezia 2025

Camicia di seta a righe sui toni del beige e del giallo, giacca oversize blu notte e pantaloni palazzo in denim completati da una cintura di pelle nera sottile che segna il punto vita: il look firmato Versace by Dario Vitale sembra essere il più gettonato di Venezia '82, visto che a sfoggiarlo è stata prima Julia Roberts e poi Amanda Seyfried. Entrambe hanno portato il blazer sbottonato e con le maniche scorciate, differenziandosi solo nella scelta delle calzature: delle pumps dark per Julia, dei sandali col tacco alto per Amanda. Si può parlare di incidente di stile? Non proprio, anche se a primo impatto sembrerebbe proprio di sì. A scongiurare la possibilità di un errore fashion è un dettaglio ben preciso: le due attrici condividono la stessa stylist, Elizabeth Stewart, dunque Amanda Seyfried, la seconda che ha indossato l'outfit Versace, è sempre stata ben consapevole del fatto che si trattava di qualcosa di "già visto".

Julia Roberts in Versace by Dario Vitale

Julia Roberts e Amanda Seyfried hanno la stessa stylist

Cosa è accaduto, dunque, nel backstage veneziano? Poco dopo l'apparizione di Julia Roberts al photocall, la stylist Elizabeth Stewart ha condiviso sui social tutti i dettagli del look che ha mixato eleganza, glamour e comodità. Tra le prime a rispondere c'è stata Amanda Seyfried, che ha commentato "Per favore, fammi indossare lo stesso look".

Amanda Seyfried in Versace by Dario Vitale

La cosa che in pochi si aspettavano è che lo avrebbe fatto a proprio Venezia, per la precisione al photocall del film di cui è protagonista. Il dettaglio che ha reso la scelta super apprezzata dai fan? L'attrice ha usato letteralmente gli stessi capi di Julia e a confermarlo è stato la stylist, che nella didascalia dei primi piani sul completo di Amanda ha scritto "Sharing is caring". Insomma, oltre a rendere omaggio all'eleganza della diva di Pretty Woman, l'attrice ha anche mostrato particolare attenzione alla sostenibilità. Non sarebbe meraviglioso se tutte le star seguissero il suo esempio per evitare gli sprechi?