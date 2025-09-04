Emanuela Fanelli stupisce coi capelli corti sul red carpet di Venezia: come ricreare il finto bob

Emanuela Fanelli a Venezia

Emanuela Fanelli è la protagonista del Festival del Cinema di Venezia. Non chiamatela madrina, però, perché il suo è un ruolo diverso, come ha specificato lo stesso Direttore artistico della Mostra. Alberto Barbera ha spiegato: "Da diversi anni, ormai, non usiamo più questo termine e parliamo di conduzione della cerimonia di apertura e chiusura". Nel caso dell'attrice, non sono mancate le polemiche al suo debutto alla kermesse, per la scelta di non parlare di Gaza nel discorso inaugurale. La manifestazione si avvia verso la conclusione e sul fronte dei look, giorno dopo giorno Emanuela Fanelli ha puntato sull'eleganza senza tempo, con look degni di un red carpet di gala, tra effetto sparkling da diva glamour e nuances intramontabili come il rosso e il bianco. Non poteva mancare nell'elenco anche il total black.

Il look di Emanuela Fanelli

Emanuela Fanelli per l'esperienza al Festival del Cinema di Venezia ha scelto uno stile regale ed elegante, affidandosi a grandi Maison. Prima Giorgio Armani, un abito argento metallizzato tempestato di applicazioni scintillanti. Poi ha proseguito coi giochi di luce del vestito strapless color oro, di Max Mara. Per la presentazione dell'attesissimo Bugonia l'abbiamo vista, elegante e sofisticata, in rosso: un outfit firmato Alberta Ferretti con scollatura sulla schiena. Non poteva mancare il total black, nelle scelte da red carpet. Nella serata dedicata a In the Hand of Dante ha puntato su un lungo abito con maniche a sbuffo e maxi scollatura a V, enfatizzata dalla preziosa collana Cartier, coordinata agli orecchini pendenti. Ma più di tutto, è stata l'acconciatura la vera protagonista!

Emanuela Fanelli indossa gioielli Cartier

Emanuela Fanelli col finto caschetto

L'attrice ha stupito tutti sfilando sul red carpet con un'acconciatura inedita. Ha infatti sfoggiato un caschetto mosso, un bob portato con riga laterale e ciocca lasciata morbida e ondulata sulla fronte. Il "taglio drastico" è opera di Mimmo Mucci: c'è lui dietro questo hairstyling del tutto nuovo, che ha dato al look principesco un ulteriore tocco retro e chic. In realtà, più che di taglio drastico si tratta di colpo da maestro, una piccola magia resa possibile utilizzando i prodotti e le tecniche giuste. Lui stesso ha ammesso su Instagram, in risposta al commento sotto un video: "Nessun taglio in effetti".

Il caschetto di Emanuela Fanelli

Come si realizza il finto bob

Si chiama faux bob: è un modo interessante per stravolgere il look, ma non in modo permanente, quando si ha voglia di cambiare hairstyling e vedersi diverse, ma senza ricorrere necessariamente alle forbici. L'acconciatura si realizza raccogliendo i capelli dietro la nuca in modo molto preciso e accurato, così da ricreare l'effetto ottico dei capelli corti e tagliati. Ma appunto, si tratta solo di una simulazione, che però rende molto bene visivamente e ricalca perfettamente un taglio vero e proprio. In caso di capelli molto lunghi, si può procedere con una treccia, da arrotolare e nascondere dietro la nuca, fermandola bene con delle forcine.

Emanuela Fanelli col finto bob

Bisogna ricreare un effetto morbido alla base del bob, affinché risulti realistico: un leggero effetto messy non guasta. Poi, ovviamente, lo si può personalizzare a proprio piacimento, in modo da valorizzare anche di più il viso: con riga laterale o centrale, con ciocche definite grazie a un arricciacapelli, magari con effetto leggermente bagnato. Sicuramente il mosso è quello che rende di più e che meglio si presta a questo "trucchetto" di grande effetto: ed Emanuela Fanelli ne è la prova.