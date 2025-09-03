Chi ha firmato l’abito vedo non vedo di Elisabetta Gregoraci a Venezia 2025

Ieri sera a Venezia si è tenuta la prima del film House of Dynamite e tra gli ospiti che hanno calcato il red carpet c’era anche Elisabetta Gregoraci: chi ha firmato il suo abito a effetto vedo non vedo?

Continua l'82esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, evento annuale attesissimo nel settore che fino al prossimo 6 settembre vedrà attori e registi di fama internazionale presentare i loro film in anteprima. Ieri si è tenuta la prima di House of Dynamite e, come da tradizione, sono state moltissime le star che sul red carpet si sono sfidate a colpi di stile. A fare concorrenza a Elettra Lamborghini, meravigliosa nel suo abito di cristalli, è stata Elisabetta Gregoraci. Arrivata nel pomeriggio al Lido con un completo color sabbia con body di pizzo, per la serata la conduttrice ha lasciato trionfare l'eleganza e la sensualità: ecco chi ha firmato il suo maxi dress a effetto vedo non vedo.

Elisabetta Gregoraci in marrone a Venezia '82

L'autunno si avvicina ed Elisabetta Gregoraci sembra essere già pronta per accoglierla con stile. Ancora una volta ha seguito il trend del Mocha Mousse, il colore Pantone 2025, ma optando per una nuance decisamente più scura e calda rispetto alla mattina: ha indossato un lungo abito da fata in marron glacé. Si è affidata all'eleganza senza tempo di Ermanno Scervino ma non è mancato un dettaglio super sensuale. Il suo maxi dress, infatti, è in tessuto plissettato, ha il bustier drappeggiato con un intreccio tra il collo e il décolleté e una sinuosa gonna in tessuto trasparente (che ha lasciato intravedere l'intimo nude). La showgirl ha dunque puntato tutto sulla mania del vedo non vedo, dando prova di essere sempre sul pezzo in fatto di tendenze.

Elisabetta Gregoraci in Ermanno Scervino

L'acconciatura retrò di Elisabetta Gregoraci

Nel look veneziano di Elisabetta Gregoraci non sono mancati degli ulteriori dettagli fashion. Ha completato l'outfit da red carpet con un paio di sandali col tacco a spillo e con gli immancabili bracciali preziosi e griffati da cui non si separa mai. A fare la differenza è stata l'acconciatura: sebbene abbia tenuto i capelli sciolti e ondulati come fa spesso, ha aggiunto un'insolita fila laterale che le ha donato un fascino retrò. Make-up con focus su occhi e bocca, pose da diva e orli della gonna che vengono fatti svolazzare come se fossero delle ali: la showgirl è riuscita ancora una volta ad attirare le attenzioni dei media col suo stile, riconfermandosi icona fashion contemporanea e chic.

