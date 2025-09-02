Emily Blunt da Il Diavolo veste Prada 2 a Venezia: sul red carpet brilla con l’abito di cristalli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mostra del cinema di Venezia 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continua l'82esima edizione della Mostra Internazionale del Film di Venezia, evento attesissimo nel settore che, come da tradizione, dà spazio a innumerevoli film presentati in anteprima mondiale. Ieri è stato il turno di The Smashing Machine di Benny Safdie, i cui protagonisti sono Dwayne Johnson ed Emily Blunt. Ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto l'attrice che, reduce dalle riprese sul set newyorkese del secondo capito de Il Diavolo veste Prada, è volata al Lido per lanciare il suo nuovo lavoro. Cosa ha indossato per sfilare sull'ambito red carpet? Ecco chi ha firmato il suo lungo abito gioiello tempestato di cristalli.

Chi ha firmato l'abito sparkling di Emily Blunt

Emily Blunt si è presa una temporanea pausa dalle riprese de Il Diavolo veste Prada 2 (sul cui set era apparsa con degli inediti capelli biondi). Ieri è sbarcata al Lido di Venezia per presentare The Smashing Machine e col suo stile glamour e sofisticato è riuscita a incantare i fan. Seguita dalla stylist Jessica Paster, per la tradizionale sfilata sul red carpet ha deciso di brillare con un lungo abito scintillante. Si tratta di una creazione firmata Tamara Ralph, per la precisione un look della collezione Couture A/I 2025, la cui particolarità sta nel suo effetto sparkling che sembra "donargli vita", proprio come se fosse una conchiglia. Scollatura strapless, morbido drappeggio sul fianco e dettagli scultura: il vestito è riuscito a trasformare l'attrice in una sirena in carne e ossa. A completare il tutto non sono mancati i gioielli preziosi di Tiffany & Co. e un paio di tacchi a spillo di Rene Caovilla.

Emily Blunt in Tamara Ralph

Emily Blunt a Venezia con la collana a tema S&M

Sarà perché anche nella vita "reale" è una icona fashion o perché semplicemente a Venezia voleva distinguersi per stile, ma la cosa certa è che Emily Blunt è riuscita a catalizzare tutti i riflettori su di sé fin dall'arrivo al Festival.

Emily Blunt in Schiaparelli

In mattinata ha infatti partecipato al photocall e per l'occasione è apparsa super glamour in sinuoso abito celeste firmato Schiaparelli, un modello con gonna a portafoglio alla caviglia e spalline sottili "metalliche" in total gold. A fare la differenza è stata la collana, probabilmente a molti passata inosservata. Il collier è firmato Ysso ed è contraddistinto da pendenti a tema S&M (Sadismo e Masochismo). Naturalmente si tratta di una provocazione ma tanto è bastato a Emily per far parlare di sé.