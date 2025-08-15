La trasformazione di Emily ne Il Diavolo Veste Prada 2: il biondo platino è una dichiarazione d’intenti

Trasformazione radicale per il personaggio interpretato da Emily Blunt ne Il Diavolo Veste Prada 2. L'ex assistente di Miranda Priestly, che (secondo i rumors sulla trama) nel sequel avrà una florida carriera nel marketing di un brand di lusso, nelle nuove foto trapelate dal set appare con un hair look completamente nuovo. La trasformazione è radicale dato che Emily non ha più il suo iconico bob con taglio pari e capelli rossi: ora sfoggia con una chioma biondo platino con ricrescita nera ben in vista all'attaccatura.

I fan sono rimasti senza parole quando hanno visto le foto del nuovo look, che probabilmente sarà funzionale alla trama del secondo film. Evidentemente era necessario far evolvere il personaggio e trasformare il look rispetto a quello del passato. Ora Emily non è più solo un'assistente e dunque la scelta di un hair style di forte impatto può servire per veicolare l'immagine di una donna più matura e in carriera, che dopo la dura gavetta si gode i frutti del suo lavoro. Già con il personaggio di Andy è stato fatto un lavoro di styling per il sequel che mostra la sua crescita e l'evoluzione da stagista squattrinata con maglioncino infeltrito color ceruleo a donna di potere che alterna completi gessati a scintillanti abiti da sera "metallici". Ora è il momento di Emily e in questo caso la trasformazione è da choc, dato che non coinvolge solo gli abiti ma anche il colore dei capelli.

Emily Blunt con pantaloni Jean Paul Gaultier e camicia Dior

Il nuovo look di Emily con capelli biondo platino

Al 14 agosto risale l'uscita online delle foto che mostrano il nuovo look di Emily Blunt ne Il Diavolo veste Prada 2. Negli scatti rubati dal set allestito a New York si scorge Emily mentre pranza in un ristornate con Andrea Sachs. Ci sono poi le foto in esterni dove è possibile anche ammirare l'intero look del personaggio Interpretato da Blunt, che indossa un maglioncino a righe e una cravatta, altro simbolo del power dressing style di cui l'attrice ci aveva già dato un'anticipazione, con il pantalone corsetto di Jean Paul Gaultier e la camicia biancadi Dior.

La foto dal set della scena in cui Blunt appare bionda

Oltre ai capelli biondo platino con ricrescita in bella mostra, protagonista del nuovo look è il maglione aderente a strisce bordeaux e nere, firmato Coach, su cui spunta una rivisitazione del logo di New York con le iniziali stampate su una mela rossa dai profili irregolari. Il maglioncino è probabilmente un custom, poiché sulla passerella Autunno/Inverno 2023 di Coach era apparso solo un abito in maglia con quella stampa e non un top crop. E' anche possibile che il capo sia stato modificato per esigenze di styling.

Emily Blunt in una scena de Il Diavolo Veste Prada 2 con maglione Coach e capelli platino

La finta gonna di Emily ne Il Diavolo Veste Prada 2

Al maglione a strisce è abbinata una "finta gonna" di Maison Margiela, finta perché dalla gonna corta e aderente in satin nero spuntano degli short che sono cuciti all'interno. Completano il look gli stessi occhiali Dior del look precedente e un paio di scarpe stringate con tacco alto e plateau di Gianvito Rossi. Non è tutto, nell'outfit c'è un dettaglio che rimanda al power dressing, ovvero una cravatta in maglia metallica che mima le forme dell'accessorio maschile per eccellenza, prendendolo in qualche modo in giro. Qui la cravatta realizzata in metallo sembra un gioiello e si inserisce in un look in cui i dettagli giocano tra il maschile e il femminile, tra sensualità e rigore, vedi la gonna che in realtà è un pantalone o le scarpe stringate che ricordano una scarpa classica mannish ma hanno il tacco altissimo.

Il look di Emily Blunt ne Il Diavolo Veste Prada 2 con gonna Maison Margiela, occhiali Dior e scarpe Gianvito Rossi

Gli outfit de Il Diavolo Veste Prada 2 potranno piacere o no ma è senza dubbio interessante il lavoro di styling fatto fin ora nei look, che mostrano una chiara evoluzione dei personaggi e che soprattutto si adattano a una narrazione nuova per i personaggi femminili. Personaggi che (finalmente) non sono più solo sensuali o romantici, non aspettano il principe azzurro e non si fanno intralciare da un lamentoso fidanzato che non vede di buon occhio le ore trascorse a gettare le basi per construire la propria carriera. Sono personaggi forti, hanno potere, lo dimostrano nei look, ma non rinunciano al glamour e allo stile.