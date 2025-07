Quanto costano le scarpe “con le ali” di Anne Hathaway ne Il Diavolo Veste Prada 2

Anne Hathaway sul set dei Il Diavolo veste Prada 2

Miranda Priestley, Emily Charton e Andrea Sachs sono pronti a tornare sul grande schermo, per la gioia dei fan de Il Diavolo veste Prada. Per l'attesissimo sequel del film cult ci saranno nuovamente Meryl Streep, Emily Blunt ed Anne Hathaway, attualmente impegnati con le riprese, che si stanno svolgendo a New York. Emily è ormai una business woman affermata, Miranda è sempre Miranda, Andy non è più una stagista alle prime armi inesperta e insicura. Ovviamente anche il suo stile è cambiato, si è evoluto ed è diventato più definito, più consapevole, più trendy. I primi look diffusi sui social ci raccontano rpoprio la sua crescita: i tempi del maglione ceruleo sono decisamente lontani.

I primi look di Andy ne Il Diavolo veste Prada 2

La nuova Andy è una donna in carriera che veste alla moda. Nelle prime immagini dal set la vediamo indossare: un completo gessato vintage di Jean Paul Gaultier, un paio di sandali Chanel, un abito patchwork a colori di Gabriela Hearst (costa 7380 euro sul sito del brand), una borsa Fendi. Sono capi e accessori da donna che ha sviluppato un nuovo gusto stilistico, sempre minimal ma decisamente più contemporaneo: è cresciuta e ha trovato la sua dimensione.

Il guardaroba di Andy non ha dettagli appariscenti: predilige outfit rigorosi e formali, ma sofisticati ed essenziali. Uno di quelli che maggiormente ce la descrive è il look black&white: un paio di pantaloni morbidi a gamba larga Nili Lotan (425 dollari), T-shirt Phoebe Philo con strascico, borsa nera vintage di Coach (895 dollari), occhiali da sole Barton Perreira (440 dollari) e ai piedi un paio di scarpe originalissime.

Prada

Sono di Prada, delle kitten heel rese uniche da una sorta di silhouette "alata", un design architettonico con punta che trasmette dinamismo e movimento. La pelle sembra piegata a mo' di origami, elemento poetico presentato dalla Maison in passerelle già nel 2023. La collezione Autunno/Inverno aveva come leitmotiv proprio i fiori e l'arte dell'origami.

Il modello di Andy costa 1450 dollari. Sia la scollatura che il tallone, infatti, presentano delle aperture che le rendono futuristiche e diverse dai modelli più semplici e tradizionali di décolleté. Sono le scarpe che la stanno portando verso il suo futuro.