Il Diavolo Veste Prada 2: Miranda è tornata, con la borraccia di cristalli che Anna Wintour non indosserebbe mai

Spunta la prima foto di Meryl Streep (alias Miranda Priestly) sul set de Il Diavolo Veste Prada 2 e nel look spicca un dettaglio inconsueto: quella borraccia coperta di cristalli rosa che Anna Wintour non avrebbe mai utilizzato.

Il diavolo (che veste Prada) è tornato e si aggira per le strade dell'Upper East Side di New York, con indosso un trench in seta color pesca e occhiali scuri firmati Jimmy Choo. Dopo le prime foto di Anne Hathaway sul set de Il Diavolo Veste Prada 2 (qui in anteprima tutti i dettagli dei look di Andy Sachs e della trasformazione da stagista a donna in carriera), sono spuntate fuori anche le immagini in cui appare Miranda Priestly (alias Meryl Streep).

Il "diavolo" che ha reso la vita di Andrea un inferno nel primo film uscito nel 2006, torna in scena dopo quasi vent'anni e (a giudicare dalle prime foto del set) non è affatto cambiato. Streep negli scatti rubati appare con il glaciale taglio di capelli corto dal ciuffo laterale, dettaglio che non sarebbe potuto cambiare dato che, proprio come Anna Wintour (di cui è l'alter ego), Miranda punta su un hair look iconico e ben riconoscibile, sempre identico.

Il primo look di Meryl Streep sul set de Il Diavolo Veste Prada 2

La trasformazione di Miranda Priestly dopo 20 anni

Lo stile e gli abiti del primo look sono sobri e chic proprio come in passato, scompaiono però le pellicce. Senza dubbio non ne vedremo in questo film, i tempi sono cambiati e mostrare un capo simile oggi sul grande schermo sarebbe impensabile. Restano gli occhiali da sole: nel nuovo film sono firmati Jimmy Choo (circa 340 euro) e sostituiscono il modello tondeggiante firmato Tom Ford del primo capitolo. Restano anche i tacchi alti, nel primo look dal set Miranda indossa scarpe in pelle color caramello, con mini plateau e punta tonda.

Meryl Streep con occhiali Jimmy Choo

Quale sarà lo stile di Meryl Streep ne Il Diavolo Veste Prada 2

Che dire del look? La chicness rimane, a cambiare è il mood generale che meglio si sposa con le tendenze del momento. Addio dunque alle pellicce vaporose e alle giacche con lustrini, ora è il momento del quiet luxury e Miranda indossa capi semplici e minimal, gioca solo con gli accostamenti, creando un outfit color block in cui sono i contrasti di colore a dare quel twist in più all'outfit basico. Sotto il trench in seta color pesca, spunta una blusa in seta viola, abbinata a pencil skirt in pelle caramello che richiama le scarpe.

Il primo look di Meryl Streep sul set de Il Diavolo Veste Prada 2

Tra tutti questi capi basic e super chic spicca un dettaglio sparkling che fa a cazzotti con lo stile minimal e ricercato della boss di Runway. Nei primi scatti di Meryl Streep sul set newyorchese del film, l'attrice tiene stretta tra le mani una borraccia in metallo coperta di Swarovski rosa scintillanti, una creazione firmata dal marchio di lusso Collina Strada, il cui prezzo si aggira intorno ai 100 dollari (circa 88 euro), anche se ne esistono varianti praticamente identiche su Amazon che costano pochi euro. Non sappiamo se l'accessorio luccicante apparirà nel film oppure appartiene all'attrice che durante le pause sul set si idrata bevendo dalla sua borraccia iper glam in stile Paris Hilton.

Meryl Streep con occhiali Jimmy Choo

La borraccia bling ring che Anna Wintour non indosserebbe mai

Certo è che il dettaglio bling ring spicca e non poco. Perché? Anna Wintour (e il personaggio de Il Diavolo Veste Prada a lei ispirato) non avrebbe mai scelto una borraccia simile. A confermarlo è anche il brand Collina Strada che, sotto il post con la foto di Meryl Streep sul set, pubblicato su Instagram da @Diet_Prada, ha commentato: "I have first hand experience that Anna never liked our bedazzled water bottles but love that it’s Meryl approved". Confermando il fatto che Wintour non ha mai apprezzato le borracce luccicanti del marchio, a differenza di Meryl Streep che invece le approva.

Il commento di Collina Strada al pos di @diet_prada

In realtà a bene pensarci il dettaglio sparkling potrebbe appartenere alla nuova Miranda, che sicuramente in questi 20 anni avrà avuto un'evoluzione. Nel nuovo film la direttrice del giornale di moda Runway si trova a fare i conti con la crisi dell'editoria e probabilmente chiederà aiuto ad Andrea Sachs, ormai donna in carriera che sfoggia i suoi nuovi look, ben lontani da quelli della stagista con maglioncini infeltriti color ceruleo. Alcuni dettagli della trama sono trapelati anche riguardo al personaggio di Emily, la prima assistente di Miranda, interpretata sullo schermo da Emily Blunt, che ne Il Diavolo Veste Prada 2 è a capo del marketing di un importante brand di lusso.