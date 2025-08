Meryl Streep diva in rosso sul set, ma i tacchi giocano un brutto scherzo e Miranda Priestly cade

Look da red carpet per Meryl Streep, che nelle nuove immagini diffuse dal set di “Il Diavolo veste Prada 2” interpreta Miranda a una serata di gala.

L'attenzione degli appassionati di cinema e moda è tutta sulle riprese de Il Diavolo veste Prada 2. I fan da anni aspettavano il sequel del loro film del cuore, il ritorno sul grande schermo di personaggi diventati iconici con le loro storie e le loro frasi: Miranda Priestly (Meryl Streep), Andrea Sachs (Anne Hathaway), Nigel (Stanley Tucci), Emily (Emily Blunt). Le nuove immagini dal set arrivano direttamente dal Museum of Natural History di New York, dove sono state girate delle scene.

Meryl Streep è Miranda Priestly in rosso

Il regista David Frankel, artefice del successo del primo film del 2006, è alle prese anche con la lavorazione del sequel. Il Diavolo veste Prada era stato girato tra Parigi e New York. Le riprese nella città statunitense si erano concentrate prevalentemente nell'edificio McGraw-Hill sulla Sixth Avenue, a Central Park e Times Square. Ma alcune scene importanti erano state girate anche presso l'American Museum of Natural History: qui si tiene ogni anno il prestigioso Met Gala, evento di beneficenza diventato una passerella fashion per eccellenza.

Il Museo ha fatto ancora da set cinematografico e sono state girate delle scene de Il Diavolo veste Prada 2. Nelle immagini diffuse si vedono Meryl Streep e Stanley Tucci, rispettivamente la temibile Miranda e il suo fidatissimo collaboratore Nigel. I due sono vestiti in modo estremamente elegante. Smoking nero per lui, con papillon a pois e una lunga sciarpa a righe bianca e nera.

La dispotica direttrice della rivista di moda Runway indossa un abito rosso davvero teatrale, con scollatura a barca che scopre leggermente le spalle, cinturino in vita, gonna pomposa super voluminosa con tanto di strascico posteriore, scarpe open toe coordinate in rosso dal tacco veritginoso. Completano l'outfit degno di una serata di gala un paio di preziosi orecchini. Sono del brand Jacob & Co., gioielli della collezione Infinia in oro bianco, diamanti e rubini.

Sono una creazione preziosa: modelli simili della stessa collezione costano tra 53 mila e 61 mila dollari, ma in questo caso la presenza dei rubini potrebbe far lievitare il prezzo molto di più. È un vero e proprio look da red carpet e come ogni red carpet che si rispetti c'è stato anche l'incidente di stile: nonostante poche ore prima l'attrice avesse provato a fare la fatidica scalinata coi tacchi, è caduta! O si era forse solo presa un momento di riposo sulle scale?