Quanto costano i sandali che hanno fatto cadere Anne Hathaway sul set de Il Diavolo veste Prada 2

Anne Hathaway è inciampata sul set de Il Diavolo veste Prada 2, diventando protagonista di un piccolo incidente. Quali sono e quanto costano le scarpe che l’hanno fatta scivolare sulle scale?

Continuano le riprese de Il Diavolo veste Prada 2, l’iconico film dei primi anni 2000 che ha fatto letteralmente sognare gli appassionati di moda. Complice il fatto che molti dei set sono stati allestiti tra le strade del centro di New York, è già possibile avere qualche spoiler. La protagonista Anne Hathaway, alias Andrea Sachs, tornerà a lavorare per Miranda e lo farà con una serie di look all’insegna del glamour, da quello con le scarpe alate a quello multicolor con cappello pescatore. Nelle ultime ore, però, l'attrice è stata "tradita" dai suoi tanto amati tacchi alti: ecco chi ha firmato e quanto costano le scarpe che l’hanno fatta cadere sulla scalinata del set.

L'incidente sul set de Il Diavolo veste Prada 2

Il Diavolo veste Prada 2 dovrebbe arrivare al cinema l’1 maggio 2026 e non sorprende che le riprese procedano a ritmo da record. L’unico piccolo inconveniente? Anne Hathaway ha avuto un piccolo incidente sul set: mentre registrava una scena destinata a diventare iconica, è inciampata nelle scarpe, scivolando sulle scale e rompendo il tacco. Per fortuna non si è fatta nulla e si è rialzata poco dopo con la caviglia "integra" e il sorriso sulle labbra. Tuttavia, dopo aver rassicurato tutto il suo staff, non ha potuto fare a meno di mostrare divertita le calzature ormai inutilizzabili.

Anne Hathaway col tacco rotto

Cosa indossava Anne Hathaway quando è scivolata

Cosa indossava Anne Hathaway nella scena dell'incidente? Come richiesto dal personaggio che interpreta, vestiva griffata con un top a maniche lunghe a stampa tartan bianca e nera e una gonna a pieghe firmata Fendi dal taglio irregolare (e con dei moschettoni in metallo dorato sui lati).

I sandali di Anne Hathaway

Per completare il tutto sfoggiava una borsetta vintage firmata Coach Metropolitan. Cosa dire, invece, delle scarpe "incriminate"? Si tratta di un paio di sandali firmato Bijou Studded, un modello in pelle nera con i cinturini decorati con borchie metalliche, la punta quadrata e un tacco alto 95 mm ma largo. Il loro prezzo è di 795 dollari, ovvero poco più di 680 euro. Lo staff ne avrà dovute acquistare delle nuove dopo l'incidente di stile