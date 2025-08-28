Incidente per Anne Hathaway sul set de Il Diavolo veste Prada 2, l’attrice cade dalle scale durante una scena

Piccola disavventura per Anne Hathaway durante le riprese di Il Diavolo veste Prada 2 a New York: una suola incrinata ha tradito il tacco mentre scendeva delle scale, facendola cadere. L’attrice, però, si è ripresa subito, e con un sorriso e una battuta ha rassicurato gli operatori presenti sul set.

Anne Hathaway ha avuto un piccolo incidente durante le riprese di Il Diavolo veste Prada 2 a New York: una suola incrinata ha tradito il tacco mentre scendeva delle scale, facendola cadere. L’attrice, però, si è ripresa subito, e con un sorriso e una battuta ha rassicurato gli operatori presenti sul set, esclamando: "Sto bene". Il video che riprende il momento è diventato virale in poche ore.

La caduta di Anne Hathaway sul set

Anne era perfettamente calata nella parte della sua Andy: gonna plissettata al ginocchio, top trasparente a quadri e tacchi con borchie argentate. Al momento della discesa da una piccola scalinata, però, il tacco della scarpa si è spezzato e l’attrice è scivolata, atterrando sul sedere con una gamba piegata. Scene che hanno attirato lo sguardo della troupe, seguite dal rapido intervento dei collaboratori. L'artista, però, ha subito fatto capire che andava tutto bene e ha alzato le mani in segno di tranquillità, ultimando l’arrivo come una ginnasta. Altre immagini la mostrano appoggiata a un membro della troupe poco dopo la caduta, nel tentativo di continuare a girare nonostante la calzatura compromessa.

Cresce l'attesa per Il Diavolo veste Prada 2

Le riprese del sequel sono ufficialmente iniziate, il film dovrebbe uscire nelle sale a maggio 2026. Il cast originale è confermato: oltre a Anne Hathaway nei panni di Andy, ritroveremo Meryl Streep (Miranda Priestly), Emily Blunt (Emily Charlton) e Stanley Tucci (Nigel). Assente, invece, il fidanzato tossico della protagonista. La regia è affidata nuovamente a David Frankel, con la sceneggiatura di Aline Brosh McKenna. Tra le new entry ci sono Lucy Liu, Justin Theroux, Simone Ashley, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Rachel Bloom, Kenneth Branagh e altri volti di spicco. Le riprese si svolgono tra varie location di New York, con Anne spesso avvistata in abiti iconici: dal total black sofisticato di Khaite, trench e occhiali oversize, a look più vivaci e colorati che raccontano il nuovo percorso di Andy.