Anne Hathaway e Stanley Tucci, tensioni coi fan sul set de Il diavolo veste Prada 2

Anne Hathaway e Stanley Tucci mostrano insofferenza verso i paparazzi durante le riprese de Il diavolo veste Prada 2 a New York. L’atteggiamento dei due attori ha indispettato i fan su X: “Poco professionali e imbarazzanti”.

Quando Andy Sachs incontra i paparazzi nella vita reale, il risultato non è esattamente da copertina patinata. Anne Hathaway e Stanley Tucci hanno dato spettacolo – ma non quello che ci si aspettava – durante una pausa delle riprese de Il diavolo veste Prada 2, regalando ai fotografi presenti un assaggio del loro umore decisamente poco collaborativo.

Che cosa è successo

La scena ha dell'ironico: mentre impersonano i loro personaggi, sono costretti a fermarsi infastiditi dai curiosi e dai paparazzi. Insomma, i due attori hanno sfoggiato il loro lato meno glamour proprio nel sequel del film ambientato nel magico mondo della moda. Entrambi si sono rivolti con modi molto bruschi e, mentre tutti giravano la scena coi propri telefonini, è finita male perché non ci hanno fatto una bellissima figura, proprio no.

Il verdetto del popolo del web

Internet, si sa, non perdona. E infatti il video dell'episodio è diventato virale più velocemente di una sfilata di Valentino durante la Fashion Week. I commenti si sono sprecati: c'è chi ha applaudito la reazione degli attori ("Finalmente qualcuno che mette i paparazzi al loro posto!") e chi invece ha storto il naso davanti a quello che molti hanno definito un atteggiamento da primi della classe un po' troppo cresciuti. "Ma davvero pensano di conquistare fan comportandosi così? Sono poco professionali e imbarazzanti" si è chiesto qualcuno, mentre altri hanno fatto notare che forse, dopo vent'anni di carriera, si potrebbe essere un po' più rodati nella gestione di queste situazioni.

Girare a New York non è una passeggiata

Certo, girare Il diavolo veste Prada 2 nella Grande Mela non deve essere una passeggiata. Ogni angolo nasconde un potenziale fotografo, ogni pausa rischia di trasformarsi in un'occasione mancata per chi cerca lo scoop. Manhattan è diventata praticamente un set a cielo aperto, con fan che presidiano le location come fossero in fila per l'ultimo drop di una capsule collection limitata (tanto per restare in tema!). Ma ecco il punto: se scegli di riportare in vita Andy Sachs e Nigel, sai già che l'attenzione sarà massima. È un po' come lamentarsi del traffico dopo aver deciso di vivere in centro città.