Anne Hathaway è stanca dei paparazzi sul set del Diavolo veste Prada 2: “Dovete rilassarvi, ok?”

Da quando sono iniziate le riprese de Il Diavolo veste Prada 2, l'attesissimo sequel dell'iconico film con Meryl Streep e Anne Hathaway, i fotografi si sono appostati in ogni angolo di New York per catturare ogni piccolo dettaglio, alimentando la curiosità degli appassionati. La presenza dei paparazzi, però, rischia di diventare ingombrante e, spesso, insostenibile. Ed è così che, dinanzi all'ennesima intromissione, la protagonista è intervenuta, mantenendo la calma, ma chiedendo di star loro lontani.

Anne Hathaway e il confronto con i paparazzi

"Quando è troppo è troppo" sembra voler dire Anne Hathaway guardando, con una proverbiale calma, i paparazzi che seguono lei e la troupe da quando le riprese de Il Diavolo veste Prada 2 sono iniziate. Ed è così che, durante l'ennesimo agguato da parte dei fotografi, accalcati a qualche passo di distanza dalla scena sul punto di essere girata, l'attrice si è rivolta ai presenti con determinazione, dicendo: "Ragazzi dovete calmarvi" e proseguendo: "Sapete tutti che ci sono dei bambini sul set? Rilassatevi tutti" prosegue alzando il palmo della mano in segno di stop, per poi concludere il suo intervento dicendo: "Passeremo una bella serata, proprio perché si sono dei bambini. Quindi, grazie". Un invito, chiaro, ad andare via e non star loro alle calcagna per carpire qualche piccolo frame che si vedrà nel film.

I video e le foto rubate dal set

Non è la prima volta, d'altro canto, che in questi mesi l'attrice è stata ripresa sul set. Dalle foto che mostravano i vari look, elemento cardine dell'intero film, al video in cui si scopre un nuovo protagonista nella vita sentimentale della protagonista, che si lascia alle spalle il suo ex e anche il giornalista scapestrato interpretato da Simon Baker. Per finire, non mancano anche le disavventure, come la caduta di Anne Hathaway dalle scale di un palazzo, fortunatamente nulla di rotto se non il tacco della scarpa indossata dall'attrice. Insomma, piccoli stralci di vita da set che, però, anestetizzano anche il gusto della scoperta e della sorpresa quando ci sarà da gustarsi il film al cinema.