“Il Diavolo veste Prada 2” sbarca a Milano, cercasi comparse per una scena da girare a Brera

Le riprese de “Il Diavolo veste Prada 2” sbarcano a Milano. Dal 6 al 18 ottobre la capitale italiana della moda ospiterà alcune scene del film, compresa una maxi ripresa nel quartiere di Brera che coinvolgerà circa 900 comparse che la produzione comincerà a cercare con una serie di casting che cominceranno tra qualche giorno.

“Il Diavolo veste Prada 2” cerca 2000 comparse a Milano

La produzione del film con Anne Hathaway e Meryl Streep è alla ricerca di circa 2000 comparse per le riprese milanesi. Non si tratterà di figuranti qualunque: per calarsi nell’universo patinato di Runway servirà lavorare già nel mondo della moda, del design, della comunicazione o degli eventi e avere più di 30 anni. Il primo casting è fissato per il 16 settembre presso lo showroom di Riccardo Grassi in via Piranesi 4, a Porta Vittoria. Ai candidati verranno fornite linee guida da rispettare sul look; chi non dovesse centrare lo stile richiesto potrà affidarsi al reparto costumi del film. Curioso (e voluto) il fatto che le riprese coincideranno con la Milano Fashion Week, che trasformerà la città in un set a cielo aperto perfetto per fare da sfondo alle riprese.

La trama e il cast del sequel de “Il Diavolo veste Prada”

Nel secondo capitolo del film a tornare sul set sarà gran parte del cast originale: Meryl Streep sarà di nuovo l’inarrivabile Miranda Priestly, Anne Hathaway interpreterà Andy Sachs, Emily Blunt la sua assistente e Stanley Tucci il fidato Nigel. Tra le new entry spiccano Kenneth Branagh, nei panni del marito di Miranda, e nomi come Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux e Pauline Chalamet. La trama seguirà la vita Miranda alle prese con il declino dell’editoria cartacea e con un rapporto ribaltato con Emily, ora potente dirigente di un gruppo del lusso da cui la direttrice ha disperatamente bisogno di fondi pubblicitari.