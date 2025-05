video suggerito

Il Diavolo veste Prada 2 arriva al cinema: data di uscita, cast confermato e anticipazioni sulla trama Il sequel del cult del 2006 ha una data ufficiale: uscirà il 1° maggio 2026. Meryl Streep ed Emily Blunt confermate, Hathaway e Tucci in trattativa. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Stefania Rocco

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo quasi vent'anni dal debutto del primo film, "Il Diavolo veste Prada" avrà un sequel ufficiale. Disney ha annunciato che "Il Diavolo veste Prada 2" (ma il titolo non è stato ancora ufficializzato) arriverà nelle sale cinematografiche il 1° maggio 2026, prendendo il posto precedentemente assegnato ad "Avengers: Doomsday", la cui uscita è stata posticipata al 18 dicembre 2026. La data di uscita si riferisce al mercato americano. Non è ancora noto se il lancio sarà previsto in contemporanea anche in Italia.

Miranda Priestly affronta la crisi di "Runway"

Il sequel vedrà Miranda Priestly, interpretata da Meryl Streep, alle prese con la crisi dell'editoria tradizionale e della sua storica rivista. La direttrice di "Runway”, alla ricerca di nuovi investimenti pubblicitari, dovrà confrontarsi con Emily Charlton, ex assistente nel 2006 interpretata da Emily Blunt ora dirigente di un potente marchio di lusso. In una sorta di ribaltamento dei ruoli, sarà proprio la donna a controllare i fondi pubblicitari di cui la rivista ha disperatamente bisogno.

Il cast: diversi i ritorni confermati e quelli in dirittura d'arrivo

Secondo le ultime indiscrezioni, Meryl Streep ed Emily Blunt sarebbero confermate nei loro ruoli iconici. Anne Hathaway e Stanley Tucci sono in trattative per tornare rispettivamente nei panni di Andrea Sachs e Nigel Kipling. La regia sarà nuovamente affidata a David Frankel, con Aline Brosh McKenna alla sceneggiatura e Wendy Finerman alla produzione. Scelte che riflettono il proposito di mantenere inalterato il team creativo originale. Il film originale del 2006, tratto dal romanzo di Lauren Weisberger, ha incassato oltre 326 milioni di dollari e ha ottenuto due nomination agli Oscar. La pellicola è diventata un cult generazionale, grazie anche alle interpretazioni memorabili del cast. Il sequel de “Il diavolo veste Prada” promette di esplorare le dinamiche di potere nel mondo della moda e dell'editoria, riflettendo le sfide contemporanee dell'era digitale. Con il ritorno di personaggi amati e l'introduzione di nuove tensioni, "Il Diavolo veste Prada 2" si preannuncia come un evento cinematografico imperdibile e non solo per gli appassionati del primo capitolo.