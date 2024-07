Robert Downey Jr torna nell’universo Marvel: sarà Dottor Destino in Avengers: Doomsday

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Una notizia a dir poco inaspettata, quella con la quale si è chiuso il panel dei Marvel Studios al Comic-Con di San Diego 2024: Robert Downey Jr tornerà nella saga degli Avengers, ma stavolta con un ruolo diverso da quello di Iron Man, nel quale il mondo intero ha imparato ad amarlo.

Robert Downey Jr da Iron Man al Dottor Destino

Alcune voci circa un possibile rientro dell'attore nel prossimo film della saga erano iniziate a circolare nelle scorse settimane, ma non era mai giunta una reale conferma, in attesa dell'exploit di sabato 27 luglio a San Diego, dove Robert Downey Jr ha annunciato il suo ritorno nelle saga cinematografica più amata di sempre. Il film si chiamerà Avengers: Doomsday e il divo americano vestirà i panni del Dottor Destino, uno dei personaggi più complicati dell'universo Marvel, ma soprattutto l'antitesi di quello che rappresentava Iron Man nella narrazione degli Avengers, uno degli eroi che, di fatto, si è sacrificato per il bene dell'umanità. Il Dottor Doom, infatti, è noto per la sua crudeltà e incarna uno degli individui più pericolosi per la Terra, oltre che per l'Universo Marvel.

Le urla dei fan all'annuncio di Robert Downey Jr

Il film sarà diretto dai fratelli Joe e Anthony Russo, che durante il panel dedicato alla Marvel, presentando il film in cui entra come protagonista il Dottor Doom, hanno sottolineato come questo sia da sempre uno dei personaggi più complessi dell'Universo Marvel, per cui era necessario scegliere un attore che potesse dare voce a questa poliedricità. Poco dopo questo breve intervento, sul palco sono salite alcune figure coperte da pesanti mantelli e dall'iconica maschera d'acciaio del Dottor Destino, capitanate da un uomo vestito di verde, proprio come il personaggio richiede. Arrivato al centro del palco, Doom è pronto a svelare la sua identità. Alla scoperta che si trattasse di Robert Downey Jr la folla di presenti è impazzita, completamente spiazzata dalla notizia. Come scritto anche sugli account ufficiali Marvel: "New Mask, same task" ovvero "Nuova maschera, stesso obiettivo". Che una nuova era Marvel, quindi, abbia inizio.