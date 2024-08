video suggerito

House of Dragon 5 non si farà, le riprese della terza stagione inizieranno nel 2025 House of Dragon si concluderà con la quarta stagione, non ne sono previste altre stando a quanto dichiarato dallo showrunner della serie Ryan Condal. Intanto, la terza è in fase di scrittura e le riprese inizieranno nel 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Lunedì 5 agosto è andato in onda l'ottavo e ultimo episodio della seconda stagione di House of Dragon, che ha lasciato spazio a nuovi intrecci che si consumeranno nel corso delle prossime stagioni che andranno a concludere la saga. È ormai certo, infatti, che il prequel del Trono di Spade si concluderà con il quarto capitolo, perché non ci sarebbero i presupposti per elaborare nuove storie in grado di sostenere la trama.

La quarta sarà l'ultima stagione di House of Dragon

A confermare questa scelta è lo showrunner della serie, Ryan Condal, che in una conferenza stampa dopo la fine della seconda stagione ha dichiarato che, oltre la quarta, non ce ne saranno delle altre: "Non posso dire nulla, perché non ho ancora avuto discussioni con HBO a riguardo, ma anticiperei che il ritmo della serie, da un punto di vista drammatico, continuerà ad essere lo stesso dalla seconda stagione in poi" ha rivelato. In effetti a stabilire che quattro capitoli potesse essere la durata giusta della serie, fu proprio l'autore del romanzo originale, nonché co-creatore della serie, ovvero G. R. R. Martin che ipotizzò anche un numero di dieci episodi ciascuna, cosa che, in effetti, almeno per ora pare sia stata rispettata, con le dieci puntate della prima e le otto della seconda. D'altronde, anche HBO non aveva mai palesato l'interesse a fare qualcosa che superasse le quattro stagioni.

Le anticipazioni sulla terza stagione di House of Dragon

Intanto, la terza è in fase di scrittura quindi è previsto che le riprese dei nuovi episodi inizino nel 2025, il che significherebbe che poi la nuova stagione andrebbe in onda nel 2026. Bisognerà quindi aspettare almeno due anni per vedere come si evolveranno le storie dei personaggi. Nella conferenza stampa tenutasi su Zoom, Condal ha anche parlato di qualche anticipazione: "Come sempre accade in questa serie, ci saranno momenti di spettacolo giganteschi ma anche veri momenti di sorpresa e sfumature dei personaggi che non vediamo l'ora di vedere. Alcuni dei miei momenti preferiti nel libro, che sono emozionato di adattare come drammaturgo, devono ancora arrivare nella storia".