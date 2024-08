Com’è finito House of Dragon 2, la spiegazione del finale di stagione: il patto tra Rhaenyra e Alicent

video suggerito

Nella notte di lunedì 5 agosto è arrivato su HBO, ma anche su Sky e NOW, l'ottavo e ultimo episodio di House of Dragon 2. Finalmente si giungerà alla resa dei conti, mostrando i futuro dei Sette Regni.

A cura di Ilaria Costabile

In contemporanea con l'uscita negli Stati Uniti su HBO, lunedì 5 agosto alle 3 di notte è uscito l'ottavo e ultimo episodio di House of Dragon 2, anche su Sky e in streaming su NOW. Anche la seconda stagione della serie prequel di Games of Thrones, che racconta la faida che divise i Targaryen, è riuscita a conquistare il pubblico, lasciandolo con il fiato sospeso. Tra scontri, previsioni sul futuro e l'incontro atteso tra Rhaenyra e Alicent, ecco cosa è successo nell'ultima puntata della stagione che, però, lascia spazio agli episodi del terzo e quarto capitolo della serie, già in fase di scrittura.

Il finale di stagione con la guerra tra i Neri e i Verdi

È giunto il momento della resa dei conti. Gli schieramenti dei Neri e dei Verdi, che avevano dato inizio alla Danza dei Draghi nelle puntate d'apertura, mostrano i propri eserciti. Rhaenyra ha vinto con i Dragonseeds, coloro nelle cui vene scorre il sangue dei Targaryen, quindi sono capaci di cavalcare i draghi, sebbene siano di basso lignaggio. Però non tutti sono di buon umore in procinto dello scontro, come Jacaerys e anche i nuovi arrivati come Ulf. Sull'altro versante c'è Aemod che, però, non riesce a mantenere la calma e persa completamente la lucidità, mette a ferro e fuoco una cittadina e i suoi abitanti.

Ad avvalorare l'ipotesi che il suo controllo stia venendo meno, la volontà di coinvolgere nello scontro, l'unico altro cavaliere della famiglia, la sorella Helaena. Quest'ultima è a conoscenza di ciò che suo fratello ha fatto ad Aegon in guerra e ha visto il futuro nelle sue visioni: non sarà lui a regnare sul Trono di Spade, qualsiasi cosa faccia, per cui non sarà lei ad aiutarlo nell'impresa. Interviene anche la madre Alicent, che prova a proteggere sua figlia, ad ogni costo. Aegon, però, sembra mostrare una capacità di rialzarsi inaspettata, confermando la regola della resilienza degli storpi.

Il futuro dei sette regni: “L’inverno sta arrivando”

Quella predetta da Helaena non è l'unica parte di futuro di cui si viene a conoscenza nell'ultima puntata della seconda stagione. Le visioni avvolgo Daemon, insieme ad Alys Rivers sull'albero cuore di Harrenhal, la patria degli Strong. In questa visione si vedono le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, e almeno in parte, rappresenta quello che Viserys disse alla figlia, che lei stessa ha poi raccontato al suo primogenito.

Si vede, quindi, il futuro dei Sette Regni, seguito dal grido "L'inverno sta arrivando" in valyriano antico, con al centro Daenerys circoscritta dalle fiamme, insieme ai suoi piccoli draghi, e anche il Re della Notte in attesa di andare oltre la Barriera insieme agli Estranei: il Principe Consorte capisce il proprio posto nel grande disegno delle cose e giura fedeltà davanti a tutti alla moglie e legittima erede al Trono.

Il confronto atteso nell’ultima puntata tra Rhaenyra e Alicent

La parte più attesa dell'ottavo episodio e che pone fine anche alla seconda stagione di House of Dragon è il confronto tra Rhaenyera e Alicent. Rhaenyra parla con Mysaria dei suoi dubbi, mostrando la perplessità del mietere nuove vittime innocenti, ma lei prova a convincerla del fatto che Vyseris l'abbia costretta a compiere una simile scelta. Durante la notte, ser Lorent Marbrand sveglia la regina perché è in arrivo una visita: Alicent.

È arrivata dalla regina con l'intento di proporre un'alleanza a colei che, di fatto, era una vecchia amica. Il piano che le prospetta è il seguente: quando Aemond andrà con Vaghar ad aiutare Criston Cole, lei ed Heleana che è una sovrana, lasceranno le porte aperte all'arrivo di Rhaenyra che, quindi, potrà prendere possesso del trono e porre fine alla guerra.

Rhaenyra non si aspettava una proposta di questo tipo e si dice pronta ad accettare, ma ad una condizione: che Alicent conceda alla regina di giustiziare, in pubblica piazza, Aegon, in quanto usurpatore. Alicent non avrebbe voluto questa risposta, bensì una semplice resa, ma Rhaenyra insiste e sembra che il patto sia stato ormai siglato. Rhaenyra regnerà e Alicent sarà libera di andare dove vuole. E così si conclude House of Dragon 2, in attesa della terza stagione, che arriverà non prima del 2026.