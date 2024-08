video suggerito

Come finisce The Umbrella Academy 4: la spiegazione del finale e il destino dei fratelli Hargreeves Dall’8 agosto è disponibile su Netflix la quarta e ultima stagione di The Umbrella Academy, la serie fantasy amatissima dal pubblico, che si concluderà con gli ultimi sei episodi. I fratelli Hargreeves dovranno affrontare nuove sfide e anche personaggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da giovedì 8 agosto è disponibile la quarta stagione di Umbrella Aacdemy, una delle serie Netflix più seguite che ha appassionato i fan con le tre stagioni precedenti e si appresta a concludersi con il capitolo finale. Gli episodi sono in tutto sei, in cui continueranno ad essere raccontate le storie dei fratelli Hargreeves, alle prese con nuove sfide, dal momento che sono ormai senza poteri e dovranno affrontare nuovi personaggi, tra cui i dottori Gene e Jean Thibedeau, due professori di un community college del New Mexico. Scopriamo, quindi, come si è conclusa la quarta stagione. Attenzione questo pezzo contiene Spoiler!

La scoperta di Cinque: quale sarà il destino dei fratelli

La stagione inizia sei anni dopo l'ultimo episodio del terzo capitolo della serie, con i fratelli Hargreeves che, ormai, non hanno più i loro poteri e vivono delle vite che sembrano essere normali, ma in realtà, come al solito, niente è come sembra. Ad avere un ruolo chiave in questa stagione sarà Cinque. Da anni ormai, frequenta un gruppo di autoaiuto soprannominato i Custodi, ma dopo aver incassato una cocente delusione, si intrufola in metropolitana e una volta uscito, finisce in un locale dove tutti sono come lui: tanti Numero 5. Parlandoci scopre che esistono centinaia, se non migliaia, di linee temporali diverse, ma in ognuna di queste i fratelli Hargreeves hanno sempre lo stesso compito: sventare l'apocalisse. Inoltre scopre che ad aver creato questo caos, con l'intrecciarsi di linee temporali diverse, è qualcosa che si è verificato durante il concepimento dei sette fratelli. Scoprirà, poi, a sue spese che l'unico modo per salvare

L’incontro tra Ben e Jennifer: inizia la fine del mondo

Tra i personaggi che arrivano nella quarta stagione c'è quello di Sy, che rapisce Viktor, perché è alla disperata ricerca di sua figlia Jennifer, che da tempo frequenta i Custodi, ma che sembra sparita, quindi, vorrebbe il loro aiuto e mostra loro alcuni oggetti che possano aiutarli. Tra questi c'è anche una bottiglia di Marigold, la pozione che serve ai fratelli per riacquistare i loro poteri. Ben è l'unico tra i fratelli che vorrebbe tornare alla sua vecchia vita, ma ne approfitta per far bere anche agli altri un po' di questo elisir che donerà loro, nuovamente, i superpoteri.

Leggi anche A che ora esce Umbrella Academy 4 e dove eravamo rimasti, in arrivo la stagione finale su Netflix

Si mettono tutti sulle tracce di Jennifer, arrivando in una cittadina del Maine, dove Ben entrando in un bar scopre che la ragazza che lo gestisce si chiama Jennifer, peccato che in realtà tutta la faccenda sia stata ordita per nuovi scopi. Sul loro cammino i fratelli incontrano anche i dottori Gene e Jean il cui piano è quello di raggiungere la catarsi, ovvero la vera linea temporale, proprio attraverso Jennifer, che rapiscono. Ben la salva, ma qualcosa ancora non torna e, infatti, i fratelli sono costretti ad andare dal loro padre per capire cosa stia succedendo. Lui spiega loro che Ben e Jennifer non si sarebbero mai dovuti incontrare, perché questo incontro potrebbe scatenare la fine del mondo.

Ormai, però, è troppo tardi. Viktor vede Ben e Jennifer, i due stanno morendo e stanno prendendo le sembianze di una sorta di lava incandescente. Arrivano anche gli altri fratelli, ma Reggie ordina ad un sicario di sparare a Ben, che viene trapassato da un proiettile. In questo modo inizia la catarsi e la fine del mondo.

Ben e Jennifer sono diventati un mostro gigantesco e violento. È in questo momento che Numero 5 scopre che per salvare il pianeta dovrà sacrificare se stesso e i suoi fratelli, facendosi uccidere dal mostro.

La visione di Viktor: nel futuro la pace ma senza gli Hargreeves

Il sacrificio dei fratelli è ormai cosa certa. Si tratta di un passaggio doloroso, che però permetterà loro di assolvere il compito per cui sono nati: salvare il mondo dall'apocalisse, ed è così che i sette vengono consumati dalla Purificazione. Attraverso una visione di Viktor si scopre, in una delle ultime scene, che i personaggi delle precedenti stagioni continuano a vivere serenamente, ma senza i fratelli Hargreeves.